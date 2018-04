ETA-Auflösung wohl Anfang Mai

Anzeige

Madrid.Die baskische Untergrundorganisation ETA wird voraussichtlich noch vor dem Sommer ihre Auflösung bekanntgeben. Offiziell werde die Verkündung aller Wahrscheinlichkeit nach am ersten Maiwochenende erfolgen, berichtete der baskische Regionalsender EITB.

Bereits vor Wochen hatte die baskische Zeitung „Gara“ ein Schreiben der ETA veröffentlicht, in der diese erklärte, ihre Auflösung eingeleitet zu haben. Einzelheiten sollen am Montag bekanntgegeben werden. Die vor 59 Jahren gegründete Separatistenorganisation führte in Spanien jahrzehntelang einen blutigen Kampf für ein unabhängiges Baskenland. Bei Anschlägen kamen mehr als 800 Menschen ums Leben. 2011 verkündete die ETA ihren Gewaltverzicht, 2012 erklärte sie sich zur Auflösung bereit. dpa