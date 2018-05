ETA hat nichts erreicht als Leid

In der baskischen Regionalhauptstadt Victoria zerstörte die ETA im Jahre 2001 mit Bomben mehrere Autos. © dpa

Madrid.Jahrzehntelang haben die drei Buchstaben Angst verbreitet: ETA. Das Kürzel steht für „Baskenland und Freiheit“. Es war der Name einer Terrororganisation, die in ihrer 60-jährigen Geschichte mehr als 800 Menschen ermordet hat. Was von dieser Organisation heute noch übrig ist, wissen nur wenige. Ihrer Geschäftsgrundlage, dem Terror, hat die ETA vor sechseinhalb Jahren abgeschworen. Doch noch

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3862 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.05.2018