EU-Delegation zeigt sich tief betroffen

Der 27 Jahre alte Journalist Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova waren am 25. Februar in ihrem Haus im westslowakischen Dorf Velka Maca erschossen aufgefunden worden. Kuciak hatte über die Verfilzung von Politik und Geschäftemacherei recherchiert. In seiner Untersuchung der sogenannten Panama-Papers war er unter anderem auf mögliche Verbindungen italienischer Mafia-Clans zu slowakischen Politikern und Regierungsmitarbeitern gestoßen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.03.2018