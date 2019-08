EU erteilt Lektion

Wunder sind möglich, aber…Es bedarf schon einer sehr ausgeprägten Fantasie, um aus der Brexit-Werbetour des britischen Premierministers Boris Johnson durch Europa positive Signale herauszulesen. Weder der Brite noch die Europäer wollen einen Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU ohne Abkommen. Doch dieser fromme Wunsch bleibt unerfüllt, solange es für die Grenzfrage in Irland keine Lösung gibt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron haben Johnson genau genommen auflaufen lassen, weil sie ihn beim Wort nahmen: Sollte der Premier eine umwerfende Idee haben, auf die Scharen von Unterhändlern in zweijährigen Brexit-Gesprächen nicht gekommen sind, dann sei alles möglich – auch eine schnelle Einigung innerhalb der verbleibenden Zeit bis Ende Oktober. Bisher hat Johnson nicht erkennen lassen, dass er einen Plan, geschweige denn eine Idee hat.

Dabei ist der umstrittene Backstop – mit dem Großbritannien so lange Mitglied in der EU bleiben muss, bis eine Lösung für die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland gefunden ist – ja genau genommen gar keine Lösung, sondern ein Instrument für den Notfall, sollten sich London und die EU nicht auf langfristige Beziehungen einigen können. Tun sie das, würde er nicht gebraucht. Wenn der Premier liefert, sind sogar Wunder möglich. Bis zum Beweis des Gegenteils gehören die aber in das Reich der Fantasie.

Bei aller Freundschaftlichkeit, die manche Bilder aus Berlin und Paris ausstrahlen, hat Johnson vor allem eine Lektion erteilt bekommen. Die 27er Gemeinschaft bleibt hart, ein Aufschnüren des fertigen Austrittsvertrages kommt nicht infrage.

Wenn Johnson sein vorrangiges politisches Ziel, nicht nur Premierminister zu werden, sondern auch noch etwas zu bleiben, erreichen will, muss er nun auf Kooperation mit Brüssel umschalten. Denn die bisherige Strategie nach dem Motto „mit dem Kopf durch die Wand“ lässt ein langfristiges Überleben im Amt als eher unwahrscheinlich aussehen.

Und so geben sich manche europäischen Politiker nur allzu gerne der Hoffnung hin, dass die Schwäche des Premiers in diesem Fall eine Stärke sein könnte: Wenn er es nämlich schaffen würde, seine Position zu überdenken und einzulenken.

Er will den Brexit, er wird ihn bekommen. Aber das geht nur zusammen mit der EU. Was im Übrigen gar keine so schlechte Lösung sein würde. Immerhin könnte Johnson als der Premier in die Geschichte seines Landes eingehen, der den Austritt erreicht, aber zugleich großen Schaden von seinem Land abgewendet hat. Es wäre ein Wunder.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019