EU hält an Ultimatum fest

Brüssel/London.Die EU-Kommission pocht weiter darauf, dass die britische Regierung umstrittene Pläne zur Änderung des gültigen Brexit-Vertrags bis Ende September zurückzieht. „Daran hat sich nichts geändert“, sagte Kommissionssprecher Eric Mamer am Donnerstag auf eine Frage zum britischen Binnenmarktgesetz.

Das geplante Gesetz verstößt nach einem Eingeständnis der britischen Regierung in Teilen gegen den 2019 zwischen Brüssel und London ausgehandelten Brexit-Vertrag. Da dies auch viele Abgeordnete im Unterhaus kritisch sehen, hat Premier Boris Johnson dem Parlament zusätzliche Kontrolle über die Anwendung der umstrittenen Klauseln versprochen.

Vertragstreue ist Voraussetzung

Der Premier einigte sich mit seinen parteiinternen Kritikern darauf, dass die geplanten Maßnahmen nur im äußersten Notfall zum Einsatz kommen sollten. Einen solchen Fall müsste die Regierung dem Parlament schlüssig erklären und erneut abstimmen lassen. Damit scheint die Rebellion in der konservativen Tory-Fraktion abgewendet. Die Bedenken der EU sind damit jedoch nicht ausgeräumt: Ist Großbritannien nicht vertragstreu, will Brüssel kein neues Abkommen abschließen.

Am Montag hatte sich trotz Gegenwinds in einer ersten Abstimmung die Mehrheit der britischen Abgeordneten für das Gesetz ausgesprochen. Nach der entscheidenden Abstimmung am Dienstag muss das Gesetz das Oberhaus passieren. dpa

