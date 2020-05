EU-Kommission will es grüner

Brüssel.Gesunde Lebensmittel, die in einer intakten Landschaft nachhaltig produziert und für den Kunden auch erkennbarer ausgezeichnet werden, sollen zu einem Kernbestandteil des künftigen Green Deals der EU werden. In Brüssel stellte die Europäische Kommission am Mittwoch vor, wie sie Pestizide bekämpfen, den Landschafts- und Meeresschutz ausbauen sowie die bedrohten Arten vor dem Aussterben bewahren

...