EU legt Notfallplan für harten Brexit vor

Ein Anti-Brexit-Demonstrant gestern bei Protesten in London. © dpa

Brüssel.Was passiert am Sonntag, dem 30. März 2019 – Tag eins nach dem Brexit? Man wolle „auf alle Eventualitäten vorbereitet sein“, schreibt die Brüsseler EU-Kommission in einem Bericht, der gestern vorgestellt wurde. Er enthält 14 Maßnahmen für den Notfall eines Brexit ohne Austrittsabkommen, die zeigen: Das oft beschriebene Chaos kann durchaus Realität werden. Die EU will alles tun, „um den

...