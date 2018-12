EU lehnt Korrekturen strikt ab

Brüssel.Die EU sieht nach Angaben von Diplomaten keinen Spielraum für Nachverhandlungen des Brexit-Vertrags mit Großbritannien. Dies bekräftigten Diplomaten nach der Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, sie wolle bei der Europäischen Union weitere „Zusicherungen“ erreichen. Denkbar wäre eine Zusatzerklärung. Aber es sei mehr als fraglich, ob dies ausreichen würde, um genügend Rückhalt im britischen Parlament zu bekommen.

May hatte zuvor erklärt, sie wolle die für heute Abend angekündigte Abstimmung im britischen Parlament über das Brexit-Abkommen verschieben, weil es sonst durchfallen würde. Zunächst war unklar, wann die Abstimmung stattdessen abgehalten werden soll. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat für Donnerstag einen Gipfel der 27 bleibenden EU-Staaten einberufen.

Mays Posten als Premierministerin wackelt mehr denn je. Britischen Medien zufolge stehen mehrere Politiker als mögliche Nachfolger in der Startposition.

Neben Nachverhandlungen mit Brüssel wird in Großbritannien auch über ein zweites Brexit-Referendum spekuliert. Denkbar ist auch ein Rückzieher vom Brexit.

Luxemburg lässt Rückzieher zu

Die Schwelle dafür ist niedriger als gedacht, wie aus einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg hervorgeht. Großbritannien könnte demnach den Brexit einseitig und ohne Zustimmung anderer EU-Länder stoppen. Ein einseitiger Rückzieher der Austrittsankündigung sei „in Übereinstimmung mit den verfassungsrechtlichen Notwendigkeiten“ in Großbritannien möglich. Das gelte, bis ein Austrittsabkommen in Kraft oder die Austrittsfrist einschließlich möglicher Verlängerungen abgelaufen sei.

Die britische Regierung erklärte, das spiele keine Rolle. Das oberste schottische Zivilgericht hatte den EuGH um eine Bewertung gebeten (Rechtssache C-621/18). dpa

