EU-Parlament pocht auf Reisefreiheit

Brüssel.Schon fast drei Jahre sind die Schlagbäume an vielen Grenzen in Europa wieder unten. Seit 2015, als die Zahl der Migranten Richtung Bundesrepublik stark anstieg, kontrolliert auch die Bundespolizei systematisch an den Übergangsstellen - vor allem Richtung Süden und Osten. „Die Reisefreiheit ist eine der größten Errungenschaften der EU und ernsthaft gefährdet“, sagte die sozialdemokratische Europa-Abgeordnete Tanja Fajon gestern im EU-Parlament.

Nun könnte eine Wende eingeleitet werden. Denn die Mehrheit der Volksvertreter aus den 28 Mitgliedstaaten (Großbritannien und Irland gehören dem Schengen-Verbund nicht an) will „anhaltende illegale Grenzkontrollen“, so die slowenische Berichterstatterin des Parlaments für dieses Thema, nicht länger hinnehmen. Bisher dürfen die Mitgliedstaaten bei „Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit“ Grenzkontrollen für zunächst sechs Monate einführen. Die Abgeordnetenkammer will dies nur noch für zwei Monate erlauben. Die Höchstdauer soll dann bei einem Jahr liegen – bisher sind es zwei Jahre.

Fristen auf ein Jahr verkürzt

Wenn in wenigen Wochen die Verhandlungen der Parlamentarier mit den Mitgliedstaaten beginnen, müssten die Fristen verkürzt werden, heißt es im Beschluss der Volksvertretung. Deutschland, Dänemark, Schweden, Österreich sowie Frankreich und das Nicht-EU-Mitglied Norwegen, das aber zum Schengen-Raum gehört, hätten dann zügig ihre Kontrollen einzustellen. Die Christdemokraten pochten darauf, zumindest die Möglichkeit längerer Polizeiaktionen an den Übergängen zu ermöglichen: „Bei Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit brauchen wir aber weiterhin die Möglichkeit vorübergehender Kontrollen“, sagten die Vorsitzenden der CDU- und CSU-Abgeordneten im EU-Parlament, Daniel Caspary und Angelika Niebler.

Die Mehrheit bezweifelt das – vor allem deswegen, weil sich die Mitgliedstaaten vor wenigen Tagen auf den Ausbau des sogenannten Schengen-Informations-Systems (SIS) geeinigt haben. SIS ist ein europaweites Netz von Fahndungscomputern, die Einträge über Straftäter und Verdächtige vorhalten. So sollen bald auch alle von den Mitgliedstaaten erlassenen Einreiseverbote gegen Bürger aus Drittstaaten erfasst und zur Verfügung gestellt werden.

Bei der Identifizierung Verdächtiger helfen Finger- und Handabdrücke sowie Gesichtsbilder bei der Einreise. Beim geringsten Verdacht auf Verwicklung in terroristische Aktivitäten sind die nationalen Behörden verpflichtet, entsprechende Einträge vorzunehmen und sie allen Fahndern in der Union bereitzustellen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018