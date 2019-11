EU soll Lasten teilen

Eine Frau trägt auf Lesbos in einem provisorischen Lager Fladenbrot. © dpa

Athen.Die Lage in den Registrierlagern auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis ist nach Einschätzung des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) katastrophal. Vor allem Kinder und Frauen seien Gewalt ausgesetzt, sagte UNHCR-Chef Filippo Grandi am Donnerstag in Athen. Deshalb müssten dringend mehr Menschen zum griechischen Festland gebracht werden. „Ich habe sehr viel Verzweiflung und Aussichtslosigkeit gesehen.“

Grandi forderte, dass die von der Regierung in Athen geplanten Abschiebelager auf den Inseln nicht zu einer Art Gefängnis für die Migranten werden. Er rief zudem die EU auf, die Lasten des Flüchtlingszustroms zu teilen. Fremdenfeindlichkeit müsse in Europa bekämpft werden. Nach Angaben der griechischen Regierung warten zurzeit mehr als 39 000 Migranten auf den Inseln im Osten der Ägäis auf eine Entscheidung über ihre Zukunft. dpa

