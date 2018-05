EU verzichtet auf Verfahren

Anzeige

Brüssel.Die Sorge der EU um ihr italienisches Familienmitglied ist groß. Gestern ließ die Brüsseler Kommission ihr schärfstes Schwert gegen überzogene Haushalte stecken. Denn sie hätte Rom auf die Anklagebank der Euro-Zone setzen müssen. Das Land ist hoffnungslos überschuldet, aber dennoch auf einem guten Weg. Zumindest bisher.

Moscovicis Kunststück

Pierre Moscovici brachte das Kunststück fertig, aus schlechten Zahlen eine gute Nachricht zu machen. Der EU-Währungskommissar legte in Brüssel die Haushaltsempfehlungen für die Mitgliedstaaten vor – und gab sich erkennbar Mühe, die ohnehin EU-kritischen Wahlgewinner in Rom nicht noch zusätzlich gegen sich aufzubringen.

Mit 132 Prozent seiner Jahreswirtschaftsleistung ist das Land im Süden der Gemeinschaft derzeit verschuldet – erlaubt sind 60 Prozent. „Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende“, sagte Moscovici. Denn „derzeit“ erfülle Italien sogar die Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Soll heißen: Ohne Politikwechsel am Tiber werde die Staatsverschuldung in diesem und im nächsten Jahr weiter zurückgehen. Die Gesundung des Landes liege im Plan – vorausgesetzt, die beiden möglichen Regierungspartner von der rechten Lega und der linken Fünf-Sterne-Bewegung setzen ihre Ausgabenpläne nicht um, die sie allerdings im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Dennoch, so der Euro-Kommissar, sei ein Verfahren derzeit nicht gerechtfertigt. Mit dem geltenden Haushalt werde „ein richtiger Kurs fortgesetzt“.