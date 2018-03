EU will 30 Prozent mehr Geld

Anzeige

Brüssel.Bei dieser Forderung dürfte einigen EU-Regierungen die Luft wegbleiben: 30 Prozent mehr Geld fordert das Europäische Parlament für die nächste siebenjährige Finanzperiode, die 2021 beginnt. Die Furcht vor Zurückweisung noch vor Beginn der Verhandlungen schien gestern in Straßburg so groß zu sein, dass sich Parlamentspräsident Antonio Tajani unmittelbar nach dem Votum höchstpersönlich zu Wort meldete: „Wir müssen den Bürgern erklären, dass ein Euro, der für Forschung, Innovation, Sicherheit, Grenzschutz und die Entwicklung in Afrika von der EU ausgegeben wird, weitaus effizienter wirkt als ein Euro der auf nationaler Ebene.“

1,3 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung aller Mitgliedstaaten (ohne Großbritannien) wollen die Volksvertreter zur Bewältigung der Aufgaben haben – für laufende Programme, für versprochene Leistungen im Agrarbereich oder in der Strukturpolitik, für Forschung, Austauschprogramme wie Erasmus+ oder die Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen. Dazu kommen neue Verpflichtungen wie die Installation der Verteidigungszusammenarbeit Pesco oder der Aufbau eines europäischen Grenzschutzes.

Kritik an Finanzhilfen für Türkei Bei der Vergabe von EU-Finanzhilfen an die Türkei wurden nach Einschätzung des Europäischen Rechnungshofs jahrelang schwerwiegende Fehler gemacht. Die für die Heranführung des Landes an die Europäische Union vorgesehenen Gelder seien nicht in ausreichendem Maß an Bedingungen geknüpft worden, heißt es in einem Prüfbericht. Zudem habe die zuständige EU-Kommission nicht zielgerichtet genug in Projekte zur Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz, der Pressefreiheit und der Zivilgesellschaft investiert.

Dass dies nötig ist, wird kaum bestritten. Frontex, wie die EU-Behörde für Grenzsicherung früher hieß, fehlt einfach alles: Autos, Hubschrauber, Computer und so weiter. „Wenn das EU-Parlament nicht ambitioniert ist, wer ist es dann?“, fragte die Grünen-Europapolitikerin Helga Trüpel. Der Chef der SPD-Gruppe im Parlament, Jens Geier, sprach von „einer großen Chance“. Und selbst Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) nannte das Vorhaben der Abgeordneten „ehrgeizig, aber sehr sachorientiert und gut begründbar.“ Er wird seinen Vorschlag, der angeblich bei rund 1,2 Prozent liegen soll, Anfang Mai präsentieren.