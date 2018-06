EU will alle Kosten übernehmen

Anzeige

Zum anderen arbeitet die Union an Aufnahme- oder Transitzentren in den nordafrikanischen Partnerländern. Wenn man vor Ort einen Vertragspartner finde, würde die Kommission in die Unterbringung der Menschen in „einem abgeschlossenen Dorf“ mit guten Bedingungen investieren, sagte der frühere CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Als potenzielle Bündnispartner kämen eine Regierung, eine Region oder eine örtliche Verwaltung in Libyen oder Tunesien infrage, sagte Oettinger weiter. Um die Aufnahme „in Menschenwürde“ zu ermöglichen, wäre die EU bereit, alles Notwendige zu zahlen – „Wasser, Abwasser, Kälte, Wärme, Obdach, Sicherheit, Kleidung, Nahrung und Bildung für die Kinder“. Entsprechende Haushaltsmittel könne die EU-Behörde durch Umschichtungen in den Etats 2018 und 2019 freimachen.

Sechs Milliarden Euro im Gespräch

Parlamentspräsident Antonio Tajani forderte gestern, in gleicher Höhe auch die nordafrikanischen Staaten zu unterstützen. Eine Zahl, die Oettinger als „gegriffen“ (also geschätzt, d. Red.), aber mit Sicherheit nicht völlig fern von den möglichen Realitäten“ bezeichnete. Auch der Aufbau des bisherigen Küsten- und Grenzschutzes soll offenbar deutlich schneller in Gang kommen als zunächst geplant.

In diesem Jahr stehen nach den Angaben der Kommission 1300 Beamte aus den Mitgliedstaaten zur Verfügung, die von einem zusätzlichen Einsatzreserve-Pool mit weiteren 1500 Fachleuten verstärkt werden können. Bis 2020 soll die Europäische Grenzschutz-Polizei auf 10 000 Mann ausgebaut werden – zuzüglich einer Reserve in gleicher Höhe.

