EU will Ausgaben für Forschung erhöhen

Brüssel.Krebs – es ist eine der besonders folgenschweren Diagnosen. Vor allem, wenn es um Kinder geht. Rund 1800 junge Patienten unter 15 Jahren erkranken in Deutschland an Tumoren. Angesicht dieser Realität erscheint es wie ein Wunder, wenn die EU verspricht: „Wir wollen die Rate der Neuerkrankungen an Krebs bei Kindern binnen zehn Jahren auf null senken.“ Dies sagt Christian Ehler, Europaabgeordneter für die CDU und Berichterstatter des EU-Parlamentes für das Forschungsrahmenprogramm der Gemeinschaft.

Anfang Dezember haben die Europa-Abgeordneten festgelegt, wie viel Geld für die Spitzenforschung von der Union zwischen 2021 und 2027 ausgegeben werden soll: Statt wie bisher 94 sollen es künftig 120 Milliarden Euro sein. Diese Summe wollen die Volksvertreter in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten im kommenden Jahr durchsetzen. Und es sieht nicht danach aus, als ob die Länder daran noch etwas ändern. „Unser gesellschaftlicher Fortschritt basiert zu einem wesentlichen Teil auf der Anwendung neuer Technologien“, betont Ehler.

Drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes wollten die EU-Regierungen und die Gemeinschaft seit Jahren in diesen Bereich investieren. Deutschland hat diese Marke knapp erreicht – viele andere hinken hinterher. Und alle gemeinsam verlieren den Anschluss an die Top-Nationen in Asien, die sehr viel mehr in ihre Forschung investieren.

Schnellere Freigabe von Geldern

Allein die Bundesrepublik verliert jedes Jahr zwischen 10 000 und 20 000 Ingenieure, die auswandern. Dagegen will die EU nun ein drastisch ausgeweitetes Forschungsrahmenprogramm unter dem neuen Titel ,,Horizon Europe“ (bisher Horizon 2020) setzen. 55 Prozent der Gelder dürften auch künftig an Exzellenzprojekte gehen, bei denen Universitäten, Forschungseinrichtungen und die Industrie zusammenarbeiten. Die Mittel sollen schneller bewilligt werden (innerhalb von sechs Monaten), weil auch die Anwendung der technologischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse in immer kürzeren Rhythmen geschieht. „Die bisherigen Generationen zum Beispiel eines VW Golf unterschieden sich vorrangig durch Größe, Motorleistung, Ausstattung und zunehmend auch Software-Anwendungen. Nun stehen wir vor einem gewaltigen Sprung: Die nächste Generation könnte schon selbstfahrend sein“, beschreibt Ehler die Situation.

Mittel für Themenbereiche

Das Programm enthält einen weitgehend neuen Ansatz. Anders als bisher sollen nämlich nicht nur Projekte zielgerichtet subventioniert werden, sondern auch Mittel für bestimmte Themenbereiche zur Verfügung stehen. „Wir wollen erreichen, dass ein Kind nicht mehr an Krebs sterben muss“, sagt Ehler. Ein weiterer Themenbereich soll die Produktion nachhaltiger Lebensmittel sein. Hier geht es unter anderem um Unverträglichkeiten. „Auch Bio-Produkte sind zu einem Hightech-Thema geworden“, meint der Forschungsexperte. Die Frage, wie man mit möglichst geringem Wasserverbrauch Bio-Lebensmittel von hoher Qualität erzeugen könne, sei vor allem für die ärmeren Regionen in der Welt von großer Bedeutung. Neu ist auch eine weitere Säule des Programms. Sie nennt sich ,,Open Innovation“. Unter diesem Stichwort ist für die Zukunft der Aufbau eines Europäischen Innovationsrates (EIC) geplant, der Start-ups sowie Technologieprojekte fördert.

