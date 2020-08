EU will Druck auf Belarus erhöhen

Brüssel.Die EU bringt wegen der Polizeigewalt in Belarus (Weißrussland) neue Sanktionen gegen Unterstützer des Staatschefs Alexander Lukaschenko auf den Weg. Zudem soll es Strafmaßnahmen gegen Personen geben, die für eine Fälschung der Präsidentenwahl verantwortlich gemacht werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag nach Beratungen der EU-Außenminister von Diplomaten erfuhr. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bereite nun eine entsprechende Liste vor, hieß es.

Es sollte „ein klares Signal“ der Europäischen Union in Richtung Weißrussland werden: „Wir wollen den Druck auf Belarus heute deutlich erhöhen“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas, bevor er sich am Freitag mit seinen Amtskollegen zu einer virtuellen Krisensitzung traf. „Alles, was in den vergangenen Tagen passierte, ist inakzeptabel“, betonte der SPD-Politiker weiter. Schon zuvor hatte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel die „brutale Gewalt“ der staatlichen Sicherheitsorgane in Weißrussland „gegen friedliebende Demonstrierende“ kritisiert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte sogar offen „Sanktionen gegen diejenigen, die in Belarus demokratische Werte missachtet oder gegen Menschenrechte verstoßen haben“.

Doch der europäische Sanktionsmechanismus, wie das außenpolitische Instrument offiziell heißt, ist schwerfällig. Auf dem Tisch lag ein Vorschlag, die Verantwortlichen für das brutale Vorgehen gegen die Demonstranten zu bestrafen. „Es geht heute darum, einzelne Personen zu sanktionieren“, sagte Maas. Das ist schwierig, denn man muss den Beschuldigten „nachweisbar Verfehlungen zur Last legen können“, erklärte Maas. Erst dann sei die EU in der Lage, beispielsweise Einreiseverbote in die Gemeinschaft zu verhängen, unter Umständen auch ausländische Vermögen einfrieren.

Ob Präsident Alexander Lukaschenko auch persönlich von den Strafen der EU betroffen sein sollte, ließ der Bundesaußenminister offen. In Brüssel verspricht man sich mehr davon, die Führungszirkel um einen Despoten ins Visier zu nehmen, damit die den Druck auf den Machthaber erhöhen.

Sanktionen auslaufen gelassen

Die EU hatte zuletzt im Februar 2016 ungeachtet der Kritik von Menschenrechtlern zahlreiche Sanktionen gegen den Machtapparat von Lukaschenko auslaufen lassen. Lediglich ein Waffenembargo sowie Strafmaßnahmen gegen vier Belarussen, die am Verschwinden von Regime-Gegnern beteiligt sein sollen, wurden noch aufrechterhalten.

Unterdessen hat Belarus zwei EU-Abgeordneten die Einreise verweigert. Dem Vorsitzenden der Belarus-Delegation des Parlaments, Robert Biedron aus Polen, sei am späten Nachmittag bei der Ankunft am Minsker Flughafen gesagt worden, dass es für ihn mit dem nächsten Flug zurückgehe. Der zweite Abgeordnete war Petras Austrevicius aus Litauen. Er habe seinen Flug nach Minsk gar nicht erst antreten dürfen, hieß es. (mit dpa)

