„Europa braucht mehr Herz“

Brüssel.Als die Flüchtlinge vor fünf Jahren in großer Zahl nach Europa und Deutschland kamen, stand Jean-Claude Juncker als Präsident an der Spitze der Europäischen Kommission. In einem persönlichen Rückblick würdigt er die Leistung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und spricht über Fehler der Europäischen Union.

Herr Juncker, wir haben alle noch die Bilder der Flüchtlingstrecks im Kopf. Was ging in Ihnen vor, als Sie erkannten: Diese Menschen drängen nach Europa?

Jean-Claude Juncker: Mir war schnell klar, dass da ein großes Problem auf die Europäische Union zurollt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ich haben sehr bald erkannt, dass die große Zahl der Hilfesuchenden, die erst nach Ungarn und dann nach Österreich kamen, Hilfe brauchten. Und dass wir die Situation nur dadurch würden entspannen können, dass wir die Flüchtlinge nach Deutschland durchlassen. Frau Merkel hat mir gesagt, dass sie die Grenzen nicht schließen werde. Das ist ein wichtiger Satz, denn später wurde oft behauptet, die Bundeskanzlerin habe die Grenzen geöffnet. Das war gar nicht nötig, denn sie waren ja offen. Sie hat die Grenzen nur nicht geschlossen, was ich auch im Rückblick als die einzig richtige Entscheidung bezeichnen kann. Ich habe damals oft gesagt: Die Geschichte wird Frau Merkel recht geben. Und das hat sie auch.

„Wir schaffen das“, sagte die Bundeskanzlerin damals. Hat Europa es geschafft?

Juncker: Dieser Satz von Frau Merkel ist oft falsch verstanden worden. Sie hat ja nicht gesagt, dass wir jetzt das ganze Leid der Welt in Europa oder und Deutschland aufnehmen und heilen können. Es ging immer um Hilfe für diese Menschen. Deutschland hat auf den Ansturm adäquat und solidarisch reagiert. In der Geschichte wird bleiben, dass Frau Merkel sich mit vielen anderen zusammen bemüht hat, Hilfe zu geben, die der Not der Menschen entsprochen hat. Ich fand das damals sehr mutig und couragiert.

Es gab auch in der Bevölkerung eine Willkommenskultur.

Juncker: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn die Bürger der Bundesrepublik haben die Flüchtlinge aufgenommen, weil sie erkannt haben, dass es Menschen in Not waren. Diese Solidarität war beeindruckend. Insofern hat Deutschland diese Krise beeindruckend bewältigt. Von der Europäischen Union kann man das nicht sagen.

Wenn wir über diese Zeit reden, hat jeder ein anderes Bild im Kopf. Da gab es das bedrückende Foto von dem kleinen ertrunkenen Jungen, dessen lebloser Körper an den Strand gespült wurde. Oder das Bild der vielen Bürger, die in München Ankommende jubelnd begrüßen. Gibt es ein Foto, dass Ihnen noch immer nachgeht?

Juncker: Ich brauche eigentlich kein Bild der Not, um mich für europäische Lösungen einzusetzen. Aber es ist richtig: Das Bild des kleinen ertrunkenen Jungen an der Küste hat mich im Herzen getroffen. Es war eigentlich nicht auszuhalten. Wir wussten, dass solche Tragödien passieren. Das Foto konfrontierte uns damit, dass wir hier nicht nur vor einem politischen Problem standen, sondern vor einer zutiefst menschlichen Katastrophe. Ich dachte eigentlich, dass man für diese Erkenntnisse solche schlimmen Bilder nicht brauchte. Aber es war nicht so. Wir mussten es sehen und den Schmerz spüren. Ich habe das Bild immer noch vor Augen.

Ihre Kommission hat damals bereits eine faire Verteilung, also eine Quotenregelung, vorgeschlagen. Es gibt sie bis heute nicht.

Juncker: Ich hatte wirklich geglaubt, dass diese Kultur des Umarmens und Aufnehmens in allen Ländern vorhanden sei. Und es hat mich sehr enttäuscht, dass das nicht der Fall war. Griechenland und Italien wurden mit dem Problem allein gelassen, das bei ihnen „angeschwemmt“ wurde, wenn ich das so ausdrücken darf. Ich habe am Anfang wirklich gedacht, dass sich alle Staaten mit offenen Armen diesen Flüchtlingen zuwenden würden. Das ist leider nicht passiert. Mein Kampf dafür hat mir bei einigen Regierungen viel Ärger und persönliche Verunglimpfung eingebracht.

Was würden Sie der Europäischen Union für die Zukunft raten?

Juncker: Mehr Herz. Die Gemeinschaft muss sich mehr um die Menschen kümmern, die sich da auf diesen langen Weg gemacht haben. Europa muss eine Zuflucht für die bleiben, die verfolgt sind.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.09.2020