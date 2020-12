Europa isoliert Großbritannien

Alle Check-in-Spuren im Hafen von Dover sind gesperrt. © dpa

London/Brüssel.Die europäischen Staaten haben Großbritannien weitgehend isoliert. Nachdem bereits am Wochenende erste Mitgliedstaaten – darunter Deutschland – alle Flugverbindungen vom Vereinigten Königreich auf den Kontinent untersagt hatten, folgten am Montag etliche weitere Länder. Wenige Tage vor Weihnachten ist die Insel damit faktisch nicht mehr erreichbar, weil auch alle Fähr-Verbindungen sowie die Eurostar-Züge gestoppt wurden.

Die Mitgliedstaaten wollten sich eigentlich auf europäischer Ebene abstimmen, mit welchen Maßnahmen sie reagieren. Deutschland hat Flüge aus Großbritannien bis zum 31. Dezember untersagt. Andere Staaten wollen bis zum 6. Januar die Einreise aus dem Vereinigten Königreich aussetzen. Doch eine Videokonferenz der 27 Regierungen blieb ohne Ergebnis. Stattdessen wurde die Brüsseler EU-Kommission beauftragt, Leitlinien auszuarbeiten und diese „deutlich vor Weihnachten“ zur Abstimmung vorzulegen.

Eurotunnel gesperrt

Am Montag gab es zwar noch Flugverkehr von London und anderen britischen Städten auf den Kontinent. So brachte die Lufthansa Briten nach Hause, flog aber leer wieder zurück. Der Luftfrachtverkehr sei vorerst nicht von Sperrungen betroffen, hieß es in Brüssel.

Im Königreich herrschte Chaos. Kilometerweit stauten sich Lastwagen in der Grafschaft Kent auf dem Weg zur Ärmelkanalüberquerung, weil Frankreich die Grenzen dicht gemacht hatte. Der Hafen Dover und der Eurotunnel stellten den Betrieb ein. Es handelte sich um das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die wichtigste Verbindung der Insel mit dem Kontinent – sie macht 20 Prozent des Warenverkehrs aus – unterbrochen war. Die Situation wurde als „katastrophal“ beschrieben. Die britische Supermarkt-Kette Sainsbury’s warnte vor Lieferengpässen, sollte der Frachtverkehr unterbrochen bleiben. Etliche Spediteure auf dem Kontinent stoppten ihre Fahrer auf dem Weg nach Großbritannien aus Sorge, nicht mehr zurückkehren zu können. Verkehrsminister Grant Shapps mühte sich auf allen Nachrichtenkanälen, Bürger von Panikkäufen abzuhalten. Das Pfund stürzte ab.

Am Flughafen Heathrow herrschten tumultartige Szenen, nachdem tausende Passagiere in letzter Minute versuchten, das Land zu verlassen. Selbst die Republik Irland machte seine Grenzen dicht. Die innerbritische Grenze zwischen England und Schottland ist ebenfalls geschlossen.

Für Verwunderung sorgte die Aussage von Shapps, dass die Maßnahmen der Franzosen, den Ärmelkanal zu blockieren, die britische Regierung „ziemlich überraschend“ getroffen habe. Gab es keine Absprache mit den europäischen Partnern? Danach sah es am Montag nicht aus.

