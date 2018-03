„Europa muss eine sichere Zukunft bieten“

Anzeige

Was bedeutet das Ergebnis für Italien, aber auch für Europa und Deutschland?

Castellucci: Fast die Hälfte der Stimmen ging an Europaskeptiker. Das liegt daran, dass die Perspektiven auf Europa ganz unterschiedlich sind. Wenn wir in den vergangenen Jahren nach Italien gereist sind und dort Gespräche geführt haben, dann hatten wir immer als Anliegen, dass die Fragen von Flucht und Migration besser organisiert werden müssen. Die Italiener haben uns aber mit Fragen konfrontiert, die eher die Wirtschaft und die Geldpolitik betreffen. Es gibt ja den südlichen Landstrich, in dem fast die Hälfte aller jungen Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen ist. Damit droht eine verlorene Generation. Es gibt viel Abwanderung. Und Europa - und in Europa auch Deutschland mit seiner starken Führungsrolle – wird als Mitverursacher dieser Entwicklung gesehen. Das Wahlergebnis zeigt also: nur wenn Europa den Menschen auch soziale Verbesserungen, eine sichere Zukunft bietet, wird es auch wieder Akzeptanz finden.

Wird sich Ihrer Meinung nach das Verhältnis zu Deutschland verschlechtern?

Castellucci: Ich glaube nicht. Wir kommen ja auch mit anderen Regierungen – etwa auch mit der über dem Atlantik – einigermaßen zurecht. Die Leute gehen zur Wahl, dann kommen Regierungen zustande und Politik und das Miteinander muss trotzdem irgendwie weitergehen. Wir wissen ja auch noch nicht, wer künftig in Italien regieren wird. Es ist mir offengestanden auch ein Rätsel. Ich kenne die Protagonisten dieser „5 Sterne“-Bewegung zum Teil persönlich. In der Regel wollen die nicht regieren, was ja an sich schon mal verrückt ist. Und wenn sie wie in Rom die Oberbürgermeisterin stellen, dann zeigen sie, dass sie nicht regieren können. Ich weiß also noch gar nicht, wer da mein Gegenüber sein wird. Da bin ich noch sehr gespannt.

Wie konnte es zu der Schlappe der Sozialdemokraten kommen?

Castellucci: Zum einen muss man sagen, dass das Land nach langen Jahren langsam Tritt gefasst hat in den letzten ein, zwei Jahren mit ganz schwachem, positivem Wirtschaftswachstum, mit ein paar positiven fiskalischen Zahlen. Das hat aus meiner Sicht aber zu spät und zu schwach eingesetzt, so dass es der Regierung, die die entsprechenden Reformen durchgesetzt hat, nicht mehr nutzen konnte. Etwas Vergleichbares haben wir in Deutschland ja 2005 und in den folgenden Jahren auch erlebt, als die SPD die Erfolge ihrer Reformpolitik nicht mehr zugeschrieben wurden. Zum anderen muss man auch auf den Partito democratico schauen. Dort hat es in den letzten Monaten wieder einige Teilabspaltungen gegeben. Wenn man nicht geschlossen in eine Wahl hineingeht, dann kommt man eben gerupft heraus.

Was könnte passieren? Eine große Koalition wie in Deutschland?

Castellucci: Wir haben drei Blöcke: Einmal die „5 Sterne“-Bewegung, dann das rechte Lager – in dem nun aber nicht Berlusconi vorne liegt, sondern die nationalististischen Kräfte – und wir haben die Allianz, die von den Sozialdemokraten geführt worden ist. Das wäre, wenn man es jetzt auf deutsche Verhältnisse überträgt- nehmen wir mal die 5 Sterne raus – ja keine große Koalition, sondern es wäre schon fast eine, die die AfD miteinschlösse. Und deswegen glaube ich, dass die Regierungsbildung sehr schwer sein wird. Die Prognosen oder die Überlegungen gingen ja eher davon aus, dass, wenn es der Berlusconi nochmal schafft, nach vorne zu kommen, es eine Mitte-Rechts-Koalition mit Mitte- Link§ geben könnte. Aber dadurch, dass im Rechtsbündnis jetzt auch noch die rechten Kräfte vorne liegen, ist eine Zusammenarbeit nochmal sehr viel fragwürdiger geworden, als es mit Herrn Berlusconi ohnehin schon der Fall war. Deswegen glaube ich, wird momentan eher die Frage sein, wie sich die „5 Sterne-Bewegung“ aufstellt, ob sie von ihrer Fundamental-Opposition doch abweicht. Oder ob wir dort jetzt eine Spaltung erleben und Teile der gemäßigten Kräften in allen Strömungen versuchen, gemeinsam eine Regierung auf die Beine zu stellen. es wird auf jeden Fall brutal schwer.

Welche Probleme muss Italien dringend angehen?

Castellucci: Ich glaube, Italien ist in einer politischen Krise. Mehr als ein Drittel der Abgeordneten der letzten Wahlperiode hat die Fraktion gewechselt. Stelle man sich das mal in Deutschland vor. Alleine was los war, als Elke Twesten in Niedersachsen von den Grünen zur CDU gegangen ist. Ich glaube, dass es über weite Strecken nicht gelingt, ein fähiges und verlässliches Personal in die Politik zu ziehen. Deshalb verlieren die Menschen nach und nach das Vertrauen und nutzen Wahlgänge eher um Denkzettel und Hilferufe abzusetzen. Dafür spricht meiner Meinung nach auch in erster Linie dieses Wahlergebnis. An zweiter Stelle stehen die ökonomischen Probleme. Das Land ist weiterhin gespalten zwischen dem Norden und dem Süden. In weiten Landstrichen gibt es für Jugendliche keine Perspektiven. Das ist das Erste, das Politik leisten muss, dass es stabile Verhältnisse gibt. Dass Menschen den Eindruck haben, dass sie gebraucht werden im Land und dass sie es auch schaffen können, wenn sie sich anstrengen. Oben im Norden geht das noch, der ist vergleichbar stark, aber ab der Mitte wird es ganz schön schwer.

Das Land wird auf jeden Fall unter seinen Möglichkeiten regiert. Es ist aber auch eine Passivität der Menschen – wir können ja schon in Deutschland beklagen, dass sich zu wenigeMenschen in die Politik hineinbegeben und alle drumrumsitzen und kritisieren. Aber das ist in Italien nochmal potenziert. Ich glaube, das muss sich in den Köpfen verändern. Wenn sich nicht mehr Menschen engagieren und beteiligen, dann kann das nichts werden.

