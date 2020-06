Europa öffnet seine Grenzen

Brüssel.Toskana, Provence, Mallorca oder die Hohe Tatra – die meisten europäischen Urlaubsgebiete werden ab 15. Juni wieder ungehindert erreichbar sein. Bis auf einige wenige EU-Mitgliedstaaten, die bis Ende dieses Monats warten wollen, einigten sich die 27 Innenminister am Freitag auf die Wiedereröffnung aller innereuropäischen Grenzübergänge für Touristen. Sofern nicht längst geschehen, werden dann auch die Vorschriften für eine Quarantäne bei der Einreise zurückgenommen. „Es wird die volle Reisefreizügigkeit wieder hergestellt“, betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach der Videokonferenz mit seinen Amtskollegen. Deutschland werde seine Grenzkontrollen zu Frankreich, Dänemark, der Schweiz und Österreich ebenfalls einstellen. Bereits am Freitag beendete Tschechien seine bisherigen Kontrollen an den Grenzübergängen. Die Regierung des Nicht-EU-Landes Schweiz kündigte an, ebenfalls ab 15. Juni die Schlagbäume hochzufahren.

Deutlich schwieriger gestaltet sich dagegen die Situation an den Außengrenzen der Gemeinschaft. In Abstimmung mit den Außenressort-Chefs kamen die Minister überein, das derzeitige Einreiseverbot zunächst bis zum 1. Juli zu verlängern. Die EU-Kommission wurde beauftragt, Leitlinien und Kriterien zu erarbeiten, nach denen dann „sukzessive“ und mit Rücksicht auf die epidemiologische Situation entschieden wird, zu welchen Ländern die Gemeinschaft sich wieder öffnet.

Unklare Lagen

In den vergangenen Tagen hatten sich vor allem die türkischen Behörden bemüht, mit einzelnen europäischen Regierungen bilaterale Vereinbarungen zu schließen, um das dringend benötigte Sommergeschäft für die Tourismus-Branche zu retten. Am Freitag erteilten die Innenminister solchen Bemühungen aber eine klare Absage. Es solle keine bevorzugte Behandlung von EU-Bürgern einzelner Mitgliedstaaten geben, erklärte EU-Innenkommisssarin Ylva Johansson. Allerdings, so hieß es aus der Konferenz, seien „differenzierte, aber abgestimmte Lösungen“ durchaus sinnvoll.

Der Schlüssel liegt nun bei den Experten des Europäischen Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten. Sie sollen die Daten der Staaten in allen Teilen der Welt auswerten und Empfehlungen erarbeiten. Seehofer verwies etwa auf die „unklare Lage“ in Russland, Brasilien oder den Vereinigten Staaten, wo „wir dringend noch mehr Erkenntnisse brauchen“, ehe eine Entscheidung getroffen werden könne. In Brüssel wurde am Freitagnachmittag betont, wenn diese vorlägen, sei eine teilweise und behutsame Öffnung für Menschen aus sicheren Regionen mit gleichem Schutzniveau wie in der EU „nicht mehr undenkbar“. Als möglicher Termin für erste Öffnungen gilt bisher der 15. Juli. Johansson selbst sprach von einem Stichtag „im frühen Juli“.

