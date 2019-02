Europa stellt sich hinter Guaidó

Caracas.Etappensieg für die Opposition im Machtkampf in Venezuela: Das Europaparlament hat dem jungen charismatischen Interimspräsidenten Juan Guaidó (35) gestern den Rücken gestärkt und den konservativen Politiker als legitimen Präsidenten anerkannt – zumindest bis dieser unabhängige und von internationalen Beobachtern überwachte Neuwahlen organisiert. Das erhöht vor allem den Druck auf Venezuelas sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro, der mehr und mehr in die politische Isolation gerät.

Zuvor suchte Guaidó die Nähe zum akademischen Nachwuchs des Landes. Die konservativ-bürgerliche Opposition hatte zur „Mittagspausen-Demo“ aufgerufen. Tatsächlich folgten erneut Tausende Venezolaner dem Aufruf und stellten sich hinter den jungen Hoffnungsträger der Opposition. Plakate, Trillerpfeifen, Fahnen – die Nationalhymne: Aber die ganz große Mobilisierung war es trotzdem nicht. Die soll es, so heißt es aus Oppositionskreisen, jetzt am Samstag geben.

Guaidó bekräftigte noch einmal die Ziele seiner Bewegung: „Wir wollen den Wechsel“, erklärte er. Es gäbe in Venezuela keine Zukunft mehr für Maduro. Das Angebot des Maduro-Lagers zu einem Dialog lehnt Guaidó ab, solange Maduro keine Neuwahl um das Präsidentenamt ankündigt. Zugleich kündigte die Opposition ihren „Plan Pais“ zur Rettung des südamerikanischen Landes an. Im Fernduell um Aufmerksamkeit und Unterstützung zeigte sich der sozialistische Machthaber dagegen einmal mehr im Kreise der Militärs. Wie schon in den Tagen zuvor, als sich Maduro in einem Panzer oder joggend in einer Kaserne ablichten ließ, suchte Maduro auch am Mittwoch die Nähe zur Armee. Vor einer Gruppe junger Soldaten rief er zur Geschlossenheit und zur Verteidigung des heiligen Erbes der Revolution aus.

Generäle stehen zu Maduro

Maduro will zeigen, dass er auf die Macht der Generäle und des Waffenarsenals der venezolanischen Armee bauen kann. Den USA kündigte er ein „schlimmeres Vietnam“ an, falls diese sich zu einer Militärinvasion entscheiden würden.

Guaidó dagegen zeigt sich volksnah, gibt öffentliche und offene Pressekonferenzen, bei denen es keine Beschränkung gibt, sucht die Nähe zu den Universitäten. Diese sind seit einigen Jahren die Keimzelle der politischen Proteste gegen Maduro, seitdem zahlreiche Studenten von Sicherheitskräften oder regierungsnahen paramilitärischen Banden erschossen wurden.

Unterdessen arbeiten Mexiko und Uruguay hinter den Kulissen an einer diplomatischen Initiative, die von zehn Nationen getragen werden soll, die sich im Venezuela-Konflikt neutral verhalten wollen. Wie aussichtsreich ein solches Unterfangen ist, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Sowohl die USA (Guaidó) als auch Russland und China (Maduro) haben erhebliche geostrategische und wirtschaftliche Interessen in Venezuela. US-Präsident Trump sicherte Guaidó telefonisch nochmals seine Rückendeckung zu.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hoffte gestern am Rande der EU-Beratungen in Bukarest auf eine gemeinsame EU-Linie im Umgang mit Venezuela. „Da sind zurzeit mutige Menschen auf der Straße, die sich einsetzen für Demokratie und gegen die Unterdrückung in ihrem Land“, sagte er. (mit dpa)

