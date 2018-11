„EuropäischeArmee spart Kosten“

Bundeskanzlerin Angela Merkel plädiert für eine europäische Armee. © dpa

Straßburg/Mannheim.Die Linke hat die Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine europäische Armee scharf kritisiert. „Merkel darf dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron nicht auf dem Weg zu einer europäischen Armee, zu einer militärischen Union folgen“, warnte die Fraktionschefin im Europaparlament, Gabriele Zimmer. Stattdessen solle sie sich für Abrüstung einsetzen und Waffenexporte stoppen. Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorf meinte hingegen, Merkels Forderungen gingen in die richtige Richtung.

Die Kanzlerin hatte am Dienstag in der Rede im Europaparlament gesagt: „Wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen.“ Sie warb zudem für Solidarität in Europa. Die gespaltene Reaktion auf die Rede zeige, „wohin die zögerliche, widersprüchliche und zumeist aufs kurzsichtige Eigeninteresse ausgerichtete Europapolitik der Bundesregierung geführt hat“, sagte Anton Hofreiter (Grüne). Der Bundestag muss nach Ansicht von Parlamentschef Wolfgang Schäuble (CDU) bei Plänen für eine europäische Verteidigung einbezogen werden.

Eine Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) weist auf die ökonomischen Vorteile gemeinsamer europäischer Streitkräfte hin. „Die Verteidigungspolitik der EU-Staaten ist heute hochgradig zersplittert und unnötig kostspielig“, sagte ZEW-Studien-Koautor Friedrich Heinemann. „Eine EU-Armee verspricht mehr Verteidigungsfähigkeit für das gleiche Geld.“ dpa/her

