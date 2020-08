Europas Alptraum

Es war eine trügerische Hoffnung. In Brüssel mag manch einer daran geglaubt haben, Belarus könnte eine ähnliche Entwicklung wie die Ukraine nehmen und sich Richtung Westen orientieren. Zu ähnlich erschien die Ausgangsposition: Hier wie dort ein Russland-treuer Präsident und ein Volk, dessen wirtschaftliche und soziale Lage sich vor allem durch das Engagement der Europäischen Union verbessert hatte. Aber Minsk ist nicht Kiew.

Und noch kann sich Alexander Lukaschenko im Amt halten – zumindest so lange, wie ihm der Sicherheitsapparat folgt. Oder so lange, wie sich Moskau zurückhält. Die EU wird handeln, sie muss auch etwas tun. Brüssel darf nicht wegsehen, wenn Oppositionelle vor dem Wahlgang weggesperrt und neutrale Wahlbeobachter nicht mehr zugelassen werden.

Das Vorgehen der Schergen des weißrussischen Präsidenten gegen Demonstranten seit Sonntag hat mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Europa unterstützt zwar mit seinen Millionen-Zuschüssen vor allem die Menschen, deren Bildungschancen und berufliche Perspektiven. Aber unterm Strich wird daraus eine Subventionierung des Systems, das sich gerade von seiner hässlichsten Seite zeigt. Die Antwort der Mitgliedstaaten wird vermutlich wieder mehr als unbefriedigend ausfallen. Sanktionen sind nur selten harte, schmerzhafte Maßnahmen, sondern Nadelstiche, die die Führungsclique um Lukaschenko treffen sollen. Das hat wenig mit Feigheit vor dem Gegner, aber viel mit behutsamer Sanktionierung zu tun.

Denn Brüssel wird – wie in anderen Ländern auch – versuchen, keine Strafen zu verhängen, die das weißrussische Volk treffen. Das Risiko, Minsk noch weiter in die Arme Moskaus zu treiben und die ohnehin unselige Allianz zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Lukaschenko zu verstärken, erscheint groß. In Brüssel hofft man allerdings, dass Putin sich sehr genau überlegt, für wen er sich starkmacht und wie groß der außenpolitische Schaden für Russland sein würde.

Um die Sympathien der weißrussischen Bürger muss Brüssel nicht kämpfen, wohl aber gegen einen Präsidenten, der immer mehr bereit zu sein scheint, sein politisches Überleben mit allen Mitteln zu verteidigen. Für Europa geht es nicht nur um Moral, sondern auch um eigene Interessen.

In den vergangenen Jahren haben die EU-Staats- und Regierungschefs viel getan, um das Projekt einer östlichen Partnerschaft voranzubringen – auch um eine Fluchtwelle im Osten zu verhindern. Lukaschenko nutzte diese Gipfeltreffen, um sich im Glanz der westlichen Demokratien zu sonnen – und dabei Gelder aus den Fördertöpfen der EU mitzunehmen. Die im Gegenzug gegebenen Versprechungen für innere Reformen, um sein Land zu einem Rechtsstaat umzubauen, standen immer unter dem Verdacht, nicht mehr als Theater zu sein. Diese Skeptiker hatten Recht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020