Europas letzter Diktator

Minsk.„Lukaschenko, hau ab!“ rufen die Menschen bei den historischen Protesten gegen den frische Gewählten Präsidenten Alexander Lukaschenko. Mit seiner Reaktion wird er seinem Ruf als „letzter Diktator Europas“ gerecht. Der seit mehr als einem Vierteljahrhundert mit harter Hand regierenden Politiker hetzt seine Truppen mit Gummigeschossen, Tränengas, Wasserwerfern und Blendgranaten auf weitgehend friedliche Demonstranten in der Ex-Sowjetrepublik Belarus (Weißrussland). Noch nie haben die Menschen so aufbegehrt gegen den 65-Jährigen – wegen der fast schon traditionellen Wahlfälschung. Zehntausende gingen in dem zwischen EU-Mitglied Polen und Russland hin und her gerissenen Land in mehr als 30 Städten auf die Straße. Und sie unterstützten vor allen eine Frau: die 37-jährige Swetlana Tichanowskaja, die sie als eigentliche Siegerin der Wahl vom Sonntag feierten. „Sweta, nasch president!“ – Deutsch: Sweta ist unsere Präsidentin – skandierten die Menschen nicht nur in der Hauptstadt Minsk bei Straßenprotesten bis in den frühen Montagmorgen.

Hinweise auf Manipulation

„Das Land ist aufgewacht“, hatte Tichanowskaja, eine Fremdsprachenlehrerin, zuletzt immer wieder gesagt. Und nach dem Jubel auf der Straße und unzähligen Hinweisen auf gefälschte Wahlergebnisse bezeichnet sie sich nun selbst als Siegerin der Abstimmung. „Wir erkennen die Ergebnisse nicht an“, sagt sie. Tichanowskaja und ihr Team stellen sich auf einen langen Kampf gegen Lukaschenko ein, um ihn mit Protesten zum Aufgeben zu bewegen.

„Viele Menschen in Belarus haben nach Jahren der Repressionen die Angst verloren“, sagt die belarussische Analystin Maryna Rakhlei der Deutschen Presse-Agentur über die Proteste. „Wir erleben gerade die Geburt der Nation Belarus.“ Die Menschen hätten inzwischen eine stärkere nationale Identität entwickelt – und sie strebten nach Freiheit. Dazu gehöre auch das Abnabeln vom Nachbarn Russland, an dessen Tropf das Land wirtschaftlich hängt.

Wichtig sei aber, sagt Rakhlei, dass die Menschen nun auch Unterstützung aus dem Westen bekämen. Sie müssten mit ihrer Wahl und dem Wunsch nach Veränderung ernst genommen werden. „Selbst wenn Lukaschenko diese Krise noch einmal überlebt, ist es so, dass die Probleme bleiben.“ Das Land habe sich verändert, die Menschen hätten die Lügen satt – zuletzt auch wegen der von Lukaschenko weitgehend ignorierten Corona-Pandemie. Tichanowskaja habe es als Erste überhaupt geschafft, die Massen zu mobilisieren. „Sie ist zu einem Symbol geworden.“

Zu Dutzenden veröffentlichen Aktivisten die Ergebnis-Protokolle aus den Wahlbüros. Viele weisen die Kandidatin als Siegerin und Lukaschenko als Verlierer aus. Das seien die „ehrlichen Wahlkommissionen“, hieß es. Die meisten anderen Protokolle tragen keine Unterschriften der Leiter der Wahlbüros – ein Zeichen erfundener Ergebnisse. Solche Fälschungen von Protokollen werden in Belarus mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Wohl auch deshalb unterschrieben die verantwortlichen Wahlleiter nicht. „Einheit, Entschlossenheit, der Glaube an den Erfolg – das ist der Weg zum Sieg“, rufen die Organisatoren der Proteste den Menschen zu – samt Appell, nicht nachzulassen.

„Wie sich die Lage jetzt weiter entwickelt, hängt von mehreren Faktoren ab – etwa auch vom Verhalten der Sicherheitskräfte“, sagt Rakhlei. „Wird das Vorgehen des Staatsapparats noch brutaler, dann können sich die Proteste radikalisieren.“ Sie sei als gebürtige Belarussin und als Beobachterin vieler Wahlen entsetzt über das Ausmaß der Gewalt. „Die Blendgranaten, das war eine neue Dimension.“

Der Präsident, früher Leiter eines Milchbetriebs, besuchte am Tag nach der Abstimmung demonstrativ gelassen ein Agrarunternehmen, um sein „Hochtechnologie-Land“ anzupreisen. Kein Mitgefühl für die vielen Verletzten der Proteste, kein Zugehen auf die Wähler. Stattdessen schimpfte Lukaschenko, die Demonstrationen seien aus Polen und Tschechien finanziert. Und er drohte mit neuer Gewalt.

Zum Streik aufgerufen

Doch auch Lukaschenkos Gegner rüsteten sich. Ein staatlicher Metallbetrieb trat in Streik – und rief andere Staatsbedienstete ebenfalls zur Boykott auf. „Eine Woche Streik – und der Tarakan verschwindet“, hieß es. Tarakan heißt Kakerlake und ist ein verbreiteter Ausdruck für Lukaschenko in Belarus. dpa

Dienstag, 11.08.2020