Eva Högl ins Amt gewählt

Berlin.Die SPD-Innen- und Rechtspolitikerin Eva Högl ist neue Wehrbeauftragte des Bundestags. Das Parlament wählte sie am Donnerstag zur Nachfolgerin von Hans-Peter Bartels (SPD). Auf Högl entfielen 389 der 656 abgegebenen Stimmen. Der ebenfalls für das Amt kandidierende AfD-Abgeordnete Gerold Otten kam auf 92 Stimmen.

Högl (51) ertritt seit 2009 im Bundestag den Wahlkreis Berlin-Mitte, den sie 2017 zum dritten Mal in Folge direkt gewonnen hat. Högl studierte Rechtswissenschaften in ihrer Geburtsstadt Osnabrück sowie im niederländischen Leiden. 1999 ging sie ins Bundesarbeitsministerium, wo sie von 2006 bis zum Einzug in den Bundestag das Referat für europäische Beschäftigungs- und Sozialpolitik leitete. Im Bundestag saß die Sozialdemokratin unter anderem im Parlamentarischen Kontrollgremium, das die Nachrichtendienste überwachen soll, im Richter-Wahlausschuss und im Gemeinsamen Ausschuss, dem Notparlament im Verteidigungsfall. Ihr Mandat muss sie nun niederlegen. ) dpa (BILD: dpa

