Ex-Mannheimer Bekir Alboga tritt für Erdogans AKP an

Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ zitiert eine Ditib-Vorstandssprecherin zu Albogas Kandidatur mit den Worten, es handele sich um eine persönliche Entscheidung ohne Bezug zum Verband. Die Ditib sei eine überparteiliche Organisation, damit politisch neutral, und verstehe sich laut Satzung als religiöser und sozialer Dienstleister in und für Deutschland. Alboga soll für die Zeit der Kandidatur seine Ämter bei der Ditib niederlegen. Zurzeit ist er laut der Zeitung in der Kölner Ditib-Zentrale für soziale Dienste zuständig, nachdem er im Dezember vorigen Jahres eine Wiederwahl in den Vorstand der Organisation verfehlt habe.

Die nordrheinwestfälische Staatssekretärin für Integration, Serap Güler (CDU), sprach in der Kölner Zeitung von einem „Versorgungsposten“ für Alboga. Der Grünen-Politiker Volker Beck, ein erklärter Kritiker der Ditib, wird dort mit den Worten zitiert, nun zeige sich, dass das Bekenntnis des Verbands zu Deutschland und zur Demokratie für Alboga in Wahrheit „taktische Manövriermasse“ sei. „Lange Jahre das freundliche Gesicht der Ditib und immer Deutschland zugewandt, gilt für Herrn Alboga am Ende »Erdogan first«.

Die Ditib gilt als größter islamischer Verband in Deutschland. Er vertritt nach eigenen Angaben mehr als 900 formell selbstständige Mitgliedsvereine und wird vom türkischen Religionsministerium mitfinanziert. Kritiker werfen dem Verband vor, verlängerter Arm der türkischen Regierung zu sein und durch eine nationalistische Ausrichtung die Integration der Türken in Deutschland zu behindern. Nordrhein-Westfalen beendete unter SPD-Innenminister Ralf Jäger die Kooperation mit der Ditib im Herbst 2016 wegen mangelnder Distanz zur Regierung in der Türkei.