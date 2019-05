Experte: EZB-Spitzenamt wichtiger

Vor dem Hintergrund der anstehenden Entscheidungen für das Amt des Kommissionspräsidenten sowie des Präsidentenamts der Europäischen Zentralbank (EZB) hat Friedrich Heinemann, Ökonom des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), die Bundesregierung aufgefordert, ihre Personalstrategie zu überdenken. Sie solle eindeutig den EZB-Präsidentensessel für Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, beanspruchen, appellierte Heinemann. Mit Manfred Weber und Jens Weidmann gibt es für beide Ämter deutsche Kandidaten.

„Für Deutschland ist die Besetzung des EZB-Präsidentenamtes von größerer ökonomischer Bedeutung als der Chefsessel der EU-Kommission“, sagte Heinemann. Die Kommission verfüge zwar in der EU-Gesetzgebung über die Gesetzesinitiative, es bedürfe aber jedes Gesetz der Zustimmung von Rat und Parlament, so Heinemann weiter. „Die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament werden den Handlungsspielraum des nächsten Kommissionspräsidenten so stark einengen, dass die Frage seiner eigenen politischen Überzeugungen wenig relevant ist.“ Dies sei für die EZB anders: Der EZB-Rat entscheide über alle Maßnahmen der Geldpolitik in Unabhängigkeit von Parlament oder Rat. Dazu gehörten auch Entscheidungen über den Kauf von Staatsanleihen der Euroländer. see

