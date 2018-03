Experte: PKK steckt hinter Anschlägen

Anzeige

Mannheim.Die Zahlen sind alarmierend. Im noch jungen Jahr 2018 haben die deutschen Polizeibehörden nach Angaben des Bundesinnenministeriums bereits 37 Angriffe auf türkische Moscheen, Kulturvereine oder Restaurants registriert. 2017 waren es nur 13. „Das ist kein statistischer Zufall. Der militärische Einsatz der türkischen Armee im syrischen Afrin hat zum dramatischen Anstieg der Gewalt in Deutschland geführt“, sagt Caner Aver vom Essener Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung. In Mannheim gab es nach Auskunft der Polizei seit 2017 keine Angriffe.

Die Offensive der Türkei richtet sich gegen die syrische Kurdenmiliz YPG. „Diese ist der verlängerte Arm der in Deutschland verbotenen kurdischen Terrororganisation PKK“, sagt Aver. Beide hätten angekündigt, sie würden den Konflikt ins Ausland, vor allem nach Europa und Deutschland tragen. „Und das geschieht jetzt“, so der Experte.

Allein in der Bundesrepublik kann die PKK nach Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz auf rund 14 000 Anhänger zählen. „Das Gewaltpotenzial wächst, je länger und brutaler der Krieg in Syrien geführt wird“, sagt Aver. Er warnt allerdings vor einer Kriminalisierung der kurdischen Szene. „Die meisten der rund eine Million Kurden in Deutschland sind gemäßigt. Obwohl es seit Wochen fast täglich Demonstrationen gegen den Syrien-Krieg der Türkei gibt, laufen diese in der Regel friedlich ab“, meint Aver. Die Gewalttaten würden von radikalen Kräften der PKK verübt.