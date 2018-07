Experten: Nordkorea baut umstrittene Raketen-Startanlage ab

Anzeige

Seoul (dpa) - Nordkorea hat amerikanischen Experten zufolge mit dem Abbau wichtiger Teile seiner umstrittenen Raketen-Startanlage Sohae an der Westküste begonnen.

Als Beleg dafür führte die auf Nordkorea spezialisierte Nachrichtenseite «38 North» des US-Korea-Instituts Satellitenbilder aus den vergangenen Tagen an. In einer am Montag (Ortszeit) veröffentlichten «38 North»-Analyse wurde dies als Hinweis dafür gewertet, dass Machthaber Kim Jong Un erste Schritte zur Umsetzung des vor sechs Wochen in Singapur erzielten Gipfelabkommens mit den USA eingeleitet habe. Kim hatte dabei seine Bereitschaft zur atomaren Abrüstung bekräftigt, aber keinen konkreten Zeitplan dafür genannt.

Es werde angenommen, dass die Einrichtungen in Sohae eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der «Technologien für das Programm Nordkoreas für ballistische Interkontinentalraketen» spielten, berichtete «38 North». Daher stellten die jüngsten Aktionen «eine bedeutende Maßnahme zur Vertrauensbildung dar».