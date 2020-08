Expertin warnt vor „neuer Phase“ in der Pandemie

Washington.Während Donald Trump am Wochenende Golf spielte, schlug seine Koordinatorin der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses Alarm: „Was wir heute sehen, unterscheidet sich von der Situation im März und April“, warnte Deborah Birx auf CNN vor den Konsequenzen der 1,9 Millionen Neuerkrankungen im vergangenen Monat. Damit verzeichneten die USA im Monat Juli 42 Prozent der insgesamt mehr als 4,5 Millionen Covid-Infektionen. Das Virus sei „außerordentlich weit verbreitet. Es findet sich in ländlichen Gebieten ebenso wie in städtischen.“

Die Epidemiologin hält nach oben korrigierte Schätzungen von 300 000 Toten bis zum Jahresende für denkbar. Birx kritisierte die Amerikaner, den Virus nicht genügend Ernst zu nehmen, verwarf die Idee, die Schulen flächendeckend zu öffnen und riet dazu, in stark betroffenen Regionen mit hohen Fallzahlen sogar im Haus Maske zu tragen, wenn mehrere Generationen dort unter einem Dach lebten.

Pleitewelle befürchtet

Mahnende Stimmen sind auch aus der Wirtschaft zu hören. Der Notenbank-Gouverneur von Minnesota, Neel Kashkari, brachte als erstes Mitglied der FED einen zweiten Lockdown ins Gespräch. „Wenn wir von einem Monat bis sechs Wochen alles schließen, könnten wir die Fallzahlen weit genug nach unten bringen, dass wir mit Tests und der Verfolgung von Infektionsketten die Lage genügend unter Kontrolle bekommen.“ Der bisherige Kurs werde „zu viel, viel mehr Geschäfts-Bankrotten führen“.

US-Präsident Trump verspürt nicht die gleiche Dringlichkeit der Experten, sondern bleibt bei seiner optimistischen Prognose, das Virus „loszuwerden, zu schlagen, und zwar sehr bald“. Vielleicht auch deshalb ließ das Weiße Haus die Frist am vergangenen Freitag verstreichen, die Corona-Überbrückungshilfen von wöchentlich 600 Dollar für die rund 30 Millionen Arbeitslosen zu verlängern. Diese waren an diesem Tag letztmals ausgezahlt worden.

Die Mittel waren Teil des ersten Hilfepakets, das der Kongress nach Ausbruch der Pandemie im Frühjahr beschlossen hatte. Sie helfen, das Arbeitslosengeld aufzubessern. Ohne die zusätzlichen Hilfen, drohen Millionen Amerikaner ihre Mieten, Autokredite und Kreditkartenschulden nicht mehr bedienen zu können.

Das demokratisch geführte Repräsentantenhaus hatte bereits im Mai ein Hilfepaket von drei Billionen Dollar (engl. Trillion) beschlossen, das der republikanische Senat zunächst ignorierte. Vergangene Woche legten die Republikaner nach langem internem Gerangel ein Gesetz mit einem Volumen von eine Billion Dollar mit deutliche reduzierten Überbrückungshilfen vor. Die Verhandlungen zwischen beiden Kammern traten auf der Stelle und im Moment sieht nach Aussagen der Beteiligten wenig nach einer schnellen Lösung aus.

