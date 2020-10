Extra-Zulage für Pflegekräfte

Potsdam.Kurz ist der Gewerkschaftsboss aus dem Konzept. Potsdam, Sonntagnachmittag, die Tarifexperten der Gewerkschaften und der Arbeitgeber können endlich ihre Papiere zusammenräumen. Da wird Verdi-Chef Frank Werneke gefragt, wann in der Spitzenrunde ein Scheitern eigentlich vom Tisch war. „Ich hab das Zeitgefühl etwas verloren“, antwortet Werneke. Verwunderlich ist das nicht, die Abschlussrunde um die Löhne von mehr als zwei Millionen Beschäftigten zog sich zäh wie Kaugummi von Donnerstagmorgen bis Sonntagmittag hin. Was zählt, ist am Ende das Ergebnis: Aufsummiert 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Schritten. Und noch Einiges mehr.

Nach kurzem Zögern fällt Werneke wieder ein, wann die Struktur des Kompromisses stand. „Am Samstag um ungefähr 15.45 Uhr sind die Würfel gefallen“, sagt er. Mit seinem Mitstreiter Ulrich Silberbach, dem Chef des Beamtenbunds dbb, sowie zwei weiteren Gewerkschaftsoberen saß Werneke die ganze Zeit mit Unterbrechungen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und dem Verhandlungsführer der Kommunen, dem Lüneburger Oberbürgermeister Ulrich Mädge gegenüber sowie zwei anderen Arbeitgeber-Spitzenvertretern. Vor allem der SPD-Mann aus Niedersachsen zeigte sich hartleibig.

„Keine Kündigung auf dem Tisch“

Schon im Vorfeld hatte der 70-jährige Mädge mantraartig verkündet, die Kommunen hätten mitten im tiefen Corona-Tal quasi keinen Cent für Tarifsteigerungen übrig. „Bei mir wird keine Kündigung morgen auf den Tisch gelegt, wie das bei Karstadt oder bei Airbus oder bei VW oder sonst wo passiert“, sagte Mädge noch am Donnerstag beim Reingehen. Nach dem Motto: Das muss reichen. „Skandalös“ – so nannte Werneke das Verhalten der Arbeitgeber etwa bei der Pflege. Dort fühlen sich viele Beschäftigte von der Politik ohnehin seit Jahren im Stich gelassen.

Auch hinter verschlossenen Türen soll es lange nicht freundlicher geworden sein. Zwischen den Verhandlern gab es aus Infektionsschutz gebotenen Abstand und eine kühle Atmosphäre. Völlig unbeeindruckt zeigte sich Mädge vom etwas gewerkschaftsnäheren Kurs des jovialer auftretenden Seehofer. Umso überraschender war am Ende, dass die Gewerkschaften doch so einiges herausholen konnten.

3,2 Prozent mehr bei einer Laufzeit von 28 Monaten mehr klingt zunächst mal nach Niederlage – angesichts der Forderung von 4,8 Prozent für nur zwölf Monate. Aber: Schon im laufenden Jahr gibt es eine Corona-Sonderzahlung von 600 Euro aufs Konto – und zwar für alle bis zu einem Einkommen von 3470 Euro. Im Schnitt beträgt die Corona-Prämie noch 400 Euro.

6,1 Milliarden Euro kostet die Kommunen und den Bund der Abschluss für die rund 2,3 Millionen Angestellten und die rund 225 000 Beamte, auf die er übertragen werden soll. Aber: Die ersten sieben Monate des ab 1. September 2020 geltenden neuen Tarifvertrags gibt es gar nichts mehr.

Den rund 175 000 Sparkassenbeschäftigten verlangt der Abschluss sogar Opfer ab. So werden Sonderzahlungen für sie gesenkt. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020