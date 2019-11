Migranten, die in einem Integrationskurs das Sprachniveau B1 erreichen wollen, haben ein „extrem straffes Programm“ vor sich, sagt Bernadett Groß. Sie ist Germanistin und gibt Integrationskurse für Migranten in Mannheim. „Die deutsche Sprache ist kompliziert, das macht man sich als Muttersprachler manchmal nicht so klar.“

In ihren Kursen habe sie viele motivierte, gute Teilnehmer. „Es gibt aber immer wieder Menschen, die intellektuell nicht in der Lage sind, in Deutsch das B1-Niveau zu erreichen, egal, wie viele Stunden sie in einem Kurs sitzen“, sagt Groß.

Dazu gehörten Teilnehmer, die nie eine Fremdsprache gelernt hätten und denen grundlegende Grammatik-Kenntnisse fehlen. Manche seien schulisch nicht sozialisiert. „Sie haben nicht gelernt, dass man zu einem Kurs regelmäßig kommen und konzentriert sein muss“, sagt Groß. „Man könnte überlegen, ob solche Menschen die Sprache in einem anderen Setting besser lernen als in einer Unterrichtssituation. Zum Beispiel beim Arbeiten in einer Werkstatt.“

Generell sei die Ausgangssituation der Teilnehmer für den Kurserfolg entscheidend. „Für einen ursprünglichen Analphabeten ist es ein großer Erfolg, wenn er flüssig lesen kann – auch wenn das für eine Berufsausbildung nicht reicht.“ Auch das Alter spiele eine Rolle.

Zudem dürfe man nicht vergessen, dass viele Teilnehmer durch Sorgen sehr belastet seien: Sie kämen aus Kriegsgebieten, hätten gesundheitliche Probleme oder müssten sich darum kümmern, dass ihre Kinder in der neuen Heimat Fuß fassen. Ein normaler Integrationskurs umfasst Groß zufolge 600 Stunden und schließe mit der Prüfung für das Sprachniveau B1 ab. Sie bestehe aus mehreren Teilen. Mündlich müssten die Kandidaten unter anderem auf Deutsch Fragen zu ihrer Person beantworten und ihre Meinung zu einem bestimmten Thema äußern. Zu den weiteren Aufgaben gehöre es unter anderem, einen Brief zu schreiben, Nachrichten auf einem Anrufbeantworter und Radiobeiträge zu verstehen oder Stellenanzeigen zu lesen.

Neben den normalen Integrationskursen gebe es unter anderem noch spezielle Kurse für Analphabeten und für Menschen, die zum Beispiel die arabische, aber nicht die lateinische Schrift beherrschen. tat

