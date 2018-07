Extremismus: Zahl der Risiko-Islamisten steigt

Anzeige

Berlin (dpa) - Die Zahl der islamistischen Extremisten in Deutschland steigt trotz der militärischen Erfolge gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) weiter an.

Die Behörden rechneten Ende Mai rund 1900 Salafisten dem «islamistisch-terroristischen Personenpotenzial» zu, hieß es aus Sicherheitskreisen. Unter diese Definition fallen sogenannte Gefährder, «relevante Personen» sowie andere Menschen aus dem islamistischen Spektrum, die der Verfassungsschutz auf dem Schirm hat. Zum Vergleich: Im Juni 2017 fielen etwa 1700 Salafisten in diese Kategorie.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, wollten am Nachmittag den Verfassungsschutzbericht 2017 vorstellen.