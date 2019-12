Fakten fehlen

Donald Trump steht nun in den Geschichtsbüchern. Er ist erst der dritte US-Präsident seit Gründung der USA, gegen den das Repräsentantenhaus ein „Impeachment“ beschlossen hat. Dass sich das Geschehen nicht historisch anfühlt, liegt daran, wie Trump und seine Verteidiger das als Schutz vor korrupten Führern und Tyrannen erdachte „Impeachment“ unterminiert haben. Statt kritischer Selbstreflexion inszenieren sie ein parteiisches Spektakel, das die Amerikaner frustrieren soll.

Auf der Strecke bleiben die unbestrittenen Fakten, die mehr als ein Dutzend, zum Teil vom Präsidenten ins Amt berufene Zeugen, bei den Anhörungen im Kongress dargelegt haben. Die Debatte vor der Abstimmung über das „Impeachment“ illustrierte, wie sehr das Streben nach Wahrheit in Trumps Amerika schon abgedankt hat. Wie könnte es sonst sein, dass sich trotz überwältigender Beweislage nicht ein einziger Republikaner im Kongress findet, der die Integrität der amerikanischen Demokratie verteidigt? Um nicht weniger als das geht es bei den beiden Anklagepunkten des „Machtmissbrauchs“ und der „Behinderung der Aufklärung durch den Kongress“. Unabhängig von der Partei des Präsidenten sollte es unter Patrioten unstrittig sein, keine Einmischung aus dem Ausland in die eigenen Wahlen zu dulden. Oder dass jemand 400 Millionen Dollar aus der Steuerkasse benutzt, von einer fremden Regierung einen persönlichen Vorteil abzupressen.

Statt den Anschlag auf amerikanische Grundwerte abzuwehren, erheben die Republikaner Verschwörungstheorien zur Staatsräson. Sie legitimieren das auf Lügen, Halbwahrheiten und Verdrehungen aufgebaute Parallel-Universum Trumps, das in dem sechsseitigen Schreiben an Sprecherin Nancy Pelosi am Vorabend der Abstimmung sein trauriges Manifest fand. Dass die Hälfte aller US-Bürger inzwischen zugibt, richtige von falschen Informationen nicht mehr unterscheiden zu können, ist auch das Ergebnis der 13 000 Falschaussagen, die der Präsident laut Faktenprüfern verbreitet hat.

Der Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell beteiligt sich mit einer geplanten Vertuschung an Trumps „Krieg gegen die Wahrheit“. Er macht nicht einmal ein Geheimnis daraus, keinen fairen Prozess organisieren zu wollen. Stattdessen ergreift der Vormann der Geschworenen im Senat Partei und koordiniert eng mit dem Angeklagten. Er will einen Schauprozess inszenieren, dessen Ergebnis schon heute feststeht: Freispruch trotz erdrückender Beweislage. Eine Verhöhnung der Verfassung.

Sprecherin Pelosi sollte die Anklagepunkte nicht an den Senat schicken, bevor dort ein fairer Prozess garantiert ist. Das „Impeachment“ könnte so wie ein Damoklesschwert über Trump schweben. Das machte dann die Wähler im kommenden November zu den Geschworenen, die über die ultimative Amtsenthebung des Präsidenten entscheiden.

