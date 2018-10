Fakten zur Hessenwahl

Zahlen

Zur Stimmabgabe aufgerufen sind knapp 4,38 Millionen Wahlberechtigte, das sind gut 57 000 weniger als bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren. Mit 51,6 Prozent sind die Frauen unter den Stimmberechtigten leicht in der Überzahl. Der Anteil der Briefwähler dürfte nach Angaben des Landeswahlleiter-Büros diesmal noch etwas höher liegen als beim letzten Mal. 2013 hatten 22,9 Prozent der Wähler ihre Stimme per Brief abgegeben. Zur Wahl stehen morgen 23 Parteien mit insgesamt 797 Kandidaten. Deren Durchschnittsalter liegt bei 46,3 Jahren. Der Anteil weiblicher Bewerber beträgt 29,6 Prozent. Die Zahl der Erstwähler liegt laut Statistischem Landesamt bei 61 743.

Wahlrecht

Jeder Wähler hat eine Erststimme für den Wahlkreisbewerber und eine Zweitstimme für die Landesliste der Parteien. Regulär werden 55 der 110 Landtagsabgeordneten über Direktmandate in den Wahlkreisen gewählt und noch einmal 55 über die Landeslisten. Ausschlaggebend für die Sitzverteilung insgesamt ist aber allein die Zweitstimme. Es gilt als möglich, dass die CDU mehr Direktmandate in den Wahlkreisen holt, als ihr Sitze im neuen Landtag zustehen. Für solche Überhangmandate erhalten dann die anderen Parteien ebenso viele Ausgleichsmandate. Der Landtag wird in dem Fall entsprechend größer.

Parlament

In dem noch bis Mitte Januar 2019 amtierenden alten Landtag haben die CDU 47, die SPD 37, die Grünen 13, und die Linke sowie die FDP jeweils sechs Sitze. Eine ursprünglich über die Grünen-Liste gewählte Abgeordnete ist inzwischen fraktionslos. Bei der Wahl im September 2013 kamen die CDU auf 38,3 Prozent, die SPD auf 30,7, die Grünen auf 11,1, die Linke auf 5,2 und die FDP auf 5,0 Prozent.

Regierung

Seit Konstituierung des amtierenden Landtags im Januar 2014 gibt es erstmals in Hessen eine Koalition aus CDU und Grünen mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) an der Spitze und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir als seinem Stellvertreter. SPD, Linke und Grüne bilden die Opposition.

Umfragen

Nach den Umfragen drohen CDU und SPD deutliche Verluste. Die Grünen können dagegen mit einem stattlichen Zuwachs rechnen, eine Erhebung sah sie sogar vor der SPD, mehrere gleichauf mit ihr, zwei knapp dahinter. Die Mehrheit für die schwarz-grüne Koalition steht nach den Umfragen auf der Kippe. Klar reichen würde es dagegen für eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Mehrheiten für eine große Koalition aus CDU und SPD, für eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen, für Rot-Rot-Grün aus SPD, Linken und Grünen sind dagegen fraglich. Klar scheint nach den Umfragen allerdings der erstmalige Einzug der AfD in den Wiesbadener Landtag mit mehr als zehn Prozent. Mit ihr will aber keine andere Partei koalieren. Die AfD wäre dann in allen 16 Landtagen vertreten. kn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018