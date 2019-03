Fall Ben Ammar – Seehofer bleibt Antworten schuldig

Berlin.Es ist eine Geschichte zwischen Verschwörungstheorie und Skandal. Gab es beim Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016 neben Anis Amri einen zweiten Täter? Und haben die Behörden diesen leichtfertig davonkommen lassen? Für Innenminister Horst Seehofer (CSU) waren die Enthüllungen so brisant, dass er sofort eine umfangreiche Überprüfung veranlasste. Gestern legte er erste Antworten vor.

Laut den von der Zeitschrift „Focus“ letzte Woche veröffentlichten Vorwürfen war der Amri-Kumpel Bilel Ben Ammar den Behörden seit Langem als Gefährder bekannt. Ammar, so die Zeitschrift, sei auf einem Video zu sehen, auf dem unmittelbar nach der für zwölf Menschen tödlichen Lkw-Fahrt jemand mit einem Kantholz auf Helfer einschlage, um Amri die Flucht zu ermöglichen. Und trotzdem hätten die Behörden sechs Wochen später seine Abschiebung nach Tunesien verfügt und vollzogen – weil Ammar ein Mitarbeiter des marokkanischen Geheimdienstes gewesen sei.

Nach dem Bericht Seehofers bleibt von diesen Vorwürfen gesichert übrig, dass Ammar am Vorabend des Attentats mit Amri tatsächlich in einem Imbiss in Berlin-Wedding zu Abend aß. Eine direkte Tatbeteiligung war ihm nicht nachzuweisen, so Seehofer. Vier auf seinem Handy gefundene Fotos vom Anschlag habe ihm jemand per Messanger zugeschickt. Auch wo sich Ammar momentan aufhalte, sei nicht bekannt.

Die Opposition reagierte enttäuscht auf Seehofers Bericht. „Den Bericht als dünn zu bezeichnen, wäre schon zu dick aufgetragen“, sagte die Grünen-Abgeordnete Irine Mihalic auf Anfrage. Vor allem bleibe unklar, warum die Bundesregierung Ammar im Februar im Schnelldurchgang abgeschoben habe. Auch die Linken-Abgeordnete Martina Renner fragte kritisch: „Warum wurde Ammar abgeschoben, bevor alle relevanten Asservate ausgewertet wurden? Und welche Kontakte hatte er möglicherweise zu ausländischen Nachrichtendiensten?“ FDP-Innenexperte Benjamin Strasser forderte die Bundesregierung auf, jetzt Ben Ammars Aufenthaltsort in Tunesien zu ermitteln. Denn der Untersuchungsausschuss will den Mann vernehmen. Weil gegen ihn eine Wiedereinreisesperre in den Schengen-Raum besteht, wird das wohl in Tunesien stattfinden müssen. Sofern man Ammar dort findet.

