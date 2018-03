Fall Puigdemont lässt Juristen grübeln

Anzeige

Wie geht es nun weiter?

Da Puigdemont nach seiner Festnahme in die Haftanstalt Neumünster gebracht wurde, war zunächst das dortige Amtsgericht zuständig. Der Katalane wurde dort dem Amtsrichter vorgeführt – für eine sogenannte Festhalteanordnung. Danach erhält die zuständige Generalstaatsanwaltschaft die Akten und prüft, ob die Voraussetzungen für eine Auslieferung nach Spanien vorliegen. Dazu müsste es in Deutschland einen Straftatbestand geben, der dem entspricht, der Puigdemont vorgeworfen wird. Ist das der Fall, wäre als Nächstes das Oberlandesgericht in Schleswig am Zug. Das muss dann prüfen, ob Puigdemont in Auslieferungshaft genommen wird.

Gehört Rebellion zu einer dieser Straftaten dazu?

Laut Bundesjustizministerium sieht das deutsche Strafgesetzbuch „nicht in Worten den Vorwurf der Rebellion vor“. Ob diesem aber zum Beispiel die Straftat des Hochverrats gleichzusetzen ist, müssten nun die Behörden in Schleswig-Holstein entscheiden und dazu Akteneinsicht in Spanien beantragen.

Reicht das für eine Auslieferung?

Ja. Nach Ansicht von Strafrechtlern könnte Puigdemont wegen der Unterschlagung öffentlicher Gelder ausgeliefert werden. In Deutschland sei das mit der Untreue gleichzusetzen. Wenn die Justiz nur die Veruntreuung von Geldern als relevant ansehe, könne sie die Auslieferung darauf beschränken. Soll heißen: Spanien könnte dann nur diesen Sachverhalt strafrechtlich verfolgen.

Könnte Puigdemont in Deutschland auch Asyl beantragen?

Theoretisch ja. Allerdings wären die Chancen nicht sehr groß, da Spanien als EU-Staat per se als sicher gilt. Puigdemont erwägt nach Angaben seines Anwalts derzeit auch kein Asylgesuch.

Was droht ihm bei einer Auslieferung nach Spanien?

In der Heimat drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft.

