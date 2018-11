Fallstricke vor Fahrverboten

Stuttgart.Sechs Wochen vor der Einführung der flächendeckenden Fahrverbote für ältere Diesel in Stuttgart sind viele Probleme ungelöst. Erst Ende November will das Regierungspräsidium den Luftreinhalteplan veröffentlichen. Parallel bereitet die grün-schwarze Regierung bereits dessen Überarbeitung vor. Die Stuttgarter Stadtverwaltung befürchtet, dass zum Startschuss am 1. Januar die erwarteten Ausnahmeanträge nicht abgearbeitet sind. Wir erläutern den aktuellen Sachstand.

Enger Zeitplan

Auf Druck des Bundesverwaltungsgerichts hat die grün-schwarze Regierung ein Fahrverbot für Diesel der Euronorm 4 oder schlechter in Stuttgart zum 1. Januar 2019 beschlossen. Während Hamburg nur zwei Straßen gesperrt hat, gelten in der Landeshauptstadt die Verbote für das ganze Stadtgebiet. Allerdings fehlt noch die rechtliche Grundlage, weil das Regierungspräsidium den Luftreinhalteplan noch gar nicht veröffentlicht hat. Gleichzeitig schreibt Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ein Eckpunktepapier für die erste Überarbeitung des noch gar nicht vorgelegten Plans. Der Grund: Der Verwaltungsgerichtshof hat in der vergangenen Woche verlangt, dass auch die Verbote für die Euro-5-Diesel im Luftreinhalteplan enthalten sein müssen. Würde man dies auf die Schnelle aufnehmen, müsste der Plan erneut öffentlich ausgelegt werden. Die Folge wären monatelange Verzögerungen.

Streit um Ausnahmen

Nicht gelten soll das Fahrverbot für „geschäftsmäßigen Lieferverkehr“. Damit sei die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet, heißt es in den Erläuterungen der Stadt. Auch Polizei und Feuerwehr dürfen unbeschränkt fahren. Nicht so eindeutig ist das für Handwerker, die manchmal eine Ausnahmegenehmigung brauchen, manchmal nicht. Ein Computertechniker, der eine Störung zum Beispiel in einem Krankenhaus beheben muss, darf fahren. Muss der gleiche Techniker zu einem Privathaushalt, ist eine Ausnahmegenehmigung für den alten Diesel notwendig. Dagmar Koller, die Leiterin des Ordnungsamtes, muss sich nach eigenen Angaben mit „vielen unbestimmten Rechtsbegriffen“ herumschlagen.

Sonderregeln für Oldtimer

Großzügig zeigt sich Grün-Schwarz gegenüber den eher wohlhabenden Stuttgartern, die sich einen Oldtimer mit einem „H-Kennzeichen“ leisten können. Für die gibt es keine Beschränkung. Dagegen brauchen Arbeitskräfte im Schichtdienst, die nicht auf den öffentlichen Nahverkehr ausweichen können, eine Ausnahmegenehmigung. Koller fürchtet, dass aufgrund der zahlreichen Probleme nicht alle Anträge bis zum 1. Januar entschieden sind. 30 000 in Stuttgart gemeldete Diesel erfüllen die Anforderungen nicht, in der Region sind es über 100 000. Dazu kommen die ungezählten Tagestouristen. Viel Potenzial für Ärger.

Schwierige Kontrollen

Für die Stuttgarter greifen die Fahrverbote erst ab April 2019. Und für Pendler könnte es zum Jahresanfang eine Schonfrist geben, wenn sich die Ausnahmeanträge stauen. „Wir werden zunächst den Zeigefinger heben“, heißt es bei der Stadt. Weil der Bund die Einführung einer Plakette für fahrberechtigte Autos abgelehnt hat, müssen die Autofahrer ihre Ausnahmebescheide mitführen. Ansonsten bleiben der Polizei, die für den fließenden Verkehr zuständig ist, und dem städtischen Ordnungsdienst nur die Kontrolle der Fahrzeugscheine. Für parkende Autos hat die Stadt eine kreative Idee: Bei den 300 000 Abfragen, die im Rahmen von Bußgeldverfahren im Zentralregister des Kraftfahrt-Bundesamtes ohnehin nötig sind, will sie auch die Euronorm überprüfen. Für Verstöße kämen dann zum Parkknöllchen 80 Euro dazu. Wann der Bund dafür die Rechtsgrundlage schaffen wird, weiß man im Verkehrsministerium nicht. Kontrollen auf den Straßen könnten „zu Staus von Heilbronn bis Tübingen führen“, warnt Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die Kontrollen seien „ein richtiges Problem“.

Querschüsse aus Berlin

Während das Land seinen Luftreinhalteplan auf den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid je Kubikmeter Luft aufbaut, hat die Groko in Berlin gerade einen neuen Parameter eingeführt. Danach sollen Autos, die im Realbetrieb bis zu 270 Milligramm Stickoxid pro Kilometer ausstoßen, frei fahren dürfen. Was das für Stuttgart bedeute, wollte Koller von Hermann wissen und wartet noch auf eine Antwort. Schließlich gestand sogar der Regierungschef, er wisse nicht, was die Berliner Vorgaben für das Land bedeuten. Er unkt: „Vielleicht gibt es dafür jetzt eine violette Plakette.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018