Fast 100 Milliarden für die Rente

Anzeige

Investitionen: 37,9 Milliarden Euro will der Bund 2019 für Investitionen aufwenden. Auf dem Papier ist das eine Steigerung um 500 Millionen gegenüber dem laufenden Jahr. Das gelingt aber nur mit einem Trick: In der Rechnung für 2018 nicht enthalten sind die Mittel für den noch einzurichtenden Digitalfonds, mit dem man zum Beispiel den Breitbandausbau finanzieren will. Zusammen mit diesem Fonds liegen die Investitionen im laufenden Jahr bei knapp 40 Milliarden Euro. So betrachtet wird 2019 weniger investiert. Und das gilt auch für die Zeit danach.

Rente: Größter Einzelposten im Haushalt 2019 sind Steuerzuschüsse im Umfang von rund 98 Milliarden für die Rentenversicherung. Bis 2022 sollen sie sich auf 110 Milliarden erhöhen. Allein um das Rentenniveau bis zum Jahr 2025 stabil bei 48 Prozent zu halten, ohne dafür den Beitrag auf mehr als 20 Prozent zu erhöhen, soll ab 2021 auch ein Fonds zur „Demografievorsorge“ eingerichtet werden, der mit zwei Milliarden Euro startet. Angesicht der vielen geplanten Leistungsverbesserungen vom Rentenniveau über die Mütterrente bis zur Grundrente bleibt trotzdem unklar, ob dieses Geld ausreicht.

Gewinner: Klarer Gewinner im Spiel um die Milliarden ist Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Ihr Etat steigt 2019 um gut vier auf fast 43 Milliarden Euro. Das entspricht 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Von den vereinbarten zwei Prozent der Nato-Partner ist Deutschland damit aber trotzdem weit entfernt. Auch der Entwicklungsetat von CSU-Minister Gerd Müller wird aufgestockt. Allerdings nur um knapp 300 Millionen auf 9,7 Milliarden Euro.

Kritik: Neben der Opposition, die den Haushalt einen „Etat der Vergangenheit“ nannte, meldete auch der Koalitionspartner Bedenken an. Die Investitionsquote von 11,6 in diesem Jahr sinke auf 10,1 Prozent im Jahr 2022, rechnete der Chefhaushälter der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg vor. Darüber müsse man noch reden. Auch bei den Rentenausgaben und speziell der „Demografievorsorge“ sah der CDU-Politiker Gesprächsbedarf. Man dürfe „nie vergessen, dass nur das verteilt werden kann, was zuerst erwirtschaftet wird“, meinte Rehberg.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.07.2018