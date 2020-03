Fast alle Schulen schließen

Berlin.Am Ende ging alles ganz schnell: Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am späten Donnerstagabend Schul- und Kitaschließungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zur Option erklärt hatte, entschlossen sich am Freitag die meisten Bundesländer dazu, flächendeckend ihre Einrichtungen zu schließen.

Warum überhaupt solche drastischen Maßnahmen?

Die gegenseitige Ansteckung mit dem Virus soll so stark wie möglich eingeschränkt und seine Ausbreitung auf diese Weise möglichst verlangsamt werden. Es geht vor allem darum, dass immer genügend Behandlungskapazitäten auf Intensivstationen mit Beatmungsmöglichkeiten für die schwerwiegenden Fälle zur Verfügung stehen. Wenn sich zu viele auf einmal anstecken, könnte es zu Engpässen kommen.

Wie lange sollen die Schul- und Kitaschließungen dauern?

Das wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Hamburg verlängert seine schon laufenden Frühjahrsferien erst einmal bis Ende März. Andere Länder machen ab kommender Woche die Schulen und Kitas für mindestens fünf Wochen zu. Je nach Ferienkalender überlappen sich Schließung und Osterferien oder die Ferien schließen sich direkt an die Schließung an. Wie lange der Bildungs- und Kita-Ausstand wirklich dauern wird, kann noch keiner genau sagen. Im Moment könne man nur einen Zeitraum bis Ostern überblicken, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Freitag.

Wie viele wären betroffen, wenn alle Schulen und Kitas schließen?

In Deutschland gibt es laut Statistischem Bundesamt, einschließlich Berufsschulen, rund 43 000 Schulen mit 11 Millionen Schülern und 820 000 Lehrern. Die ausfallende Kinderbetreuung wird die Eltern der rund 2,8 Millionen Grundschulkinder treffen und die Eltern von rund 3,6 Millionen Kita-Kindern.

Warum sollten die Großeltern diesmal nicht einspringen?

Ältere Menschen zählen zur Risikogruppe, bei denen eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus eher zu einem schweren Verlauf führen kann. Deshalb raten zum Beispiel Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) oder Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) davon ab, Oma und Opa einzuspannen, wenn die Kita zumacht.

Aber Eltern können ja nicht einfach von der Arbeit weg bleiben…

Hier wird noch über Möglichkeiten beraten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Freitag in Berlin bei der Präsentation von Milliardenhilfen für die Wirtschaft, es werde auch geprüft, welche Folgen es hat, wenn Menschen nicht mehr zur Arbeit kommen, weil sie ihre Kinder betreuen müssen – Bund, Länder und Kommunen seien gefordert. Die Länder versuchen, Notbetreuungen auf die Beine zu stellen.

Sind die Schulen in der Lage, einen Ersatzbetrieb im Internet auf die Beine zu stellen?

Von allen Schulen in Deutschland sind bislang nur die wenigsten in der Lage, bei einer Schließung auf das Internet auszuweichen. Zwar gibt es in den Bundesländern teilweise Online-Plattformen, die aber nicht für einen flächendeckenden Ersatz von geschlossenen Schulen ausgelegt sind. Andere Projekte wie die digitale Bildungsplattform „Logineo“ in Nordrhein-Westfalen oder die Plattform „ella“ in Baden-Württemberg laufen nicht rund oder gelten als gescheitert. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020