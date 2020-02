FDP: Lindner bestätigt und beschädigt

Berlin.Christian Lindner bleibt Vorsitzender der Liberalen. Die von ihm gestellte Vertrauensfrage am Freitag im Parteivorstand überstand der 41-jährige Nordrhein-Westfale erwartungsgemäß mit Erfolg. Die Narben wegen seines verpatzten Krisenmanagements unmittelbar nach der Wahl eines FDP-Regierungschefs in Thüringen mit Stimmen der AfD sind damit allerdings nicht verheilt. Lindner steht jetzt politisch unter verschärfter Beobachtung.

Auch am Tag zwei nach dem Beben in Thüringen war der Ärger bei vielen Liberalen immer noch groß. „Ich fand das sehr schwierig, dass die Parteiführung da nicht sofort reagiert hat und gesagt hat, hier muss ein sofortiger Rücktritt her“, meinte Anna von Treuenfels-Frowein. Sie ist Spitzenkandidatin bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar in Hamburg und war eine der Ersten, die sich von dem AfD-gestützten Votum für ihren Parteifreund Thomas Kemmerich distanzierte. Lindner dagegen hatte die Wahl zunächst begrüßt. Erst als ein Sturm der Entrüstung sowohl in den eigenen Reihen als auch von außen losbrach, machte Lindner eine 180-Grad-Drehung.

Er fuhr am Donnerstag nach Erfurt, um Kemmerich zum Rückzug zu bewegen. Immerhin konnte sich Lindner damit durchsetzen. Dazu soll Lindner sogar mit dem Rückzug vom Parteivorsitz gedroht haben. Auch stand die Frage im Raum, ob Lindner im Vorhinein eine mögliche Unterstützung der AfD für den FDP-Kandidaten stillschweigend in Kauf genommen haben könnte.

Obendrein weckte sein anfängliches Lavieren Zweifel an der politischen Grundausrichtung der Partei. „Lieber mit Faschisten regieren, als gar nicht regieren“, hatten Demonstranten in Abwandlung eines Lindner-Spruchs zum Scheitern der Jamaika-Verhandlungen 2017 auf Plakate geschrieben und waren damit vor die FDP-Zentrale gezogen. All das bewog Lindner schließlich dazu, die Vertrauensfrage anzukündigen.

„Intensive Aussprache“

Bevor der Parteivorstand abstimmte, entspann sich „eine sehr intensive und offene Aussprache“, wie Lindner später sagte. Seine Bestätigung stand allerdings schon mangels personeller Alternativen außer Frage. Von den 36 Vorstandsmitgliedern votierten 33 mit „Ja“. Den Verdacht, er habe „grünes Licht“ für die Inkaufnahme von AfD-Stimmen gegeben, wies Lindner weit von sich. „Für uns ist eine Zusammenarbeit prinzipiell ausgeschlossen.“ Auch bedaure er „die Zweifel an der grundlegenden Orientierung unserer Partei zutiefst“. Zugleich räumte er Fehler bei seiner ersten Wahlbewertung ein. „Man hätte auch anders formulieren können“. Zudem sei es von Kemmerich falsch gewesen, die Wahl anzunehmen.

