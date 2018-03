Feldmann verfehlt absolute Mehrheit

Anzeige

Frankfurt.Bei der Oberbürgermeisterwahl gestern in Frankfurt hat Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) einen klaren Vorsprung erzielt, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Die endgültige Entscheidung über das Stadtoberhaupt fällt daher erst in einer Stichwahl in zwei Wochen.

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kam Feldmann auf 46,0 Prozent. Mit deutlichem Abstand Zweite wurde die CDU-Kandidatin Bernadette Weyland mit 25,4 Prozent. Zwischen diesen beiden Bewerbern der großen Parteien müssen sich die Wähler nunmehr im zweiten Wahlgang am 11. März entscheiden.

Der 59-jährige Feldmann zeigte sich erfreut über sein gutes Abschneiden. Bei seiner ersten Kandidatur vor sechs Jahren hatte der Sozialdemokrat im ersten Wahlgang nur 33 Prozent erhalten, die Stichwahl dann aber überraschend deutlich mit 57,4 zu 42,6 Prozent gegen den damaligen hessischen Innenminister Boris Rhein (CDU) gewonnen.