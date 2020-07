Fenster auf gegen das Coronavirus

Mannheim.Während sich Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg auf die Sommerferien freuen, sind diese in anderen Bundesländern schon fast vorbei. So beginnt Mitte August unter anderem in Hessen und Rheinland-Pfalz das neue Schuljahr, in Mecklenburg-Vorpommern ist es schon am 3. August so weit. Angesichts der Corona-Pandemie haben die Bundesländer nun einen neuen Hygieneplan verabschiedet. Doch noch ist unklar, wie effektiv dieser Ausbrüche an Schulen verhindern kann. Das liegt vor allem an der Übertragung durch sogenannte Aerosole (siehe Kasten).

Dabei handelt es sich um extrem kleine Tröpfchen, die auch Viren enthalten können. Aerosole entstehen bereits beim Atmen und Sprechen und sinken nicht so schnell ab wie größere Tröpfchen, die beim Husten und Niesen entstehen. Das birgt große Risiken. Entsprechend heißt es dazu vom Robert Koch-Institut: „Der längere Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen kann die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch Aerosole auch über eine größere Distanz als zwei Meter erhöhen.“ Sprich: Der allgemein empfohlene Sicherheitsabstand reicht demnach in engen Innenräumen als Schutz vor einer Ansteckung nicht sicher aus.

Durchzug alle 45 Minuten

Das aber könnte vor allem dort problematisch werden, wo viele Menschen zusammensitzen. Etwa in Restaurants, Großraumbüros – oder Klassenräumen. Letztere werden nach den Ferien wieder deutlich voller sein, wenn die Klassen nicht mehr geteilt werden. Um das Ansteckungsrisiko dennoch so gering wie möglich zu halten, haben sich die 16 Bundesländer vergangene Woche auf einen Hygieneplan geeinigt. Darin heißt es mit Blick auf eine Übertragung durch Tröpfchen und Aerosole: „Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 45 Minuten ist eine Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen, wenn möglich auch öfter während des Unterrichts.“

Auf Detailregelungen verzichtet die Kultusministerkonferenz mit Blick auf die unterschiedlichen „Gegebenheiten vor Ort“ allerdings. Dabei gibt es durchaus weitere Möglichkeiten, Viren in der Raumluft zu bekämpfen. So können nach Angaben des Bundesumweltamtes (UBA) durch sogenannte Hepa-Filter „sowohl Coronaviren selbst als auch Tröpfchen (im Bereich weniger Mikrometer) grundsätzlich zurückgehalten werden“. Bei Lüftungsanlagen und Klimaanlagen müsse aber „die Luftführung konsequent getrennt voneinander erfolgen“, betonen die Experten des UBA, so dass die in einem Raum abgesaugte Luft nicht in andere Räume gelangen kann. Einige Ausbrüche – unter anderem beim Gütersloher Schlachtbetrieb Tönnies – sind möglicherweise durch derartige Lüftungssysteme begünstigt worden.

In den Bundesländern schlägt sich diese Erkenntnis unterschiedlich nieder. Rheinland-Pfalz etwa hat weitreichendere Regelungen getroffen, als von der Kultusministerkonferenz vorgegeben. So heißt es im Landeshygieneplan: „Können aufgrund baulicher Gegebenheiten Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet werden, ist er für den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden.“ Das könnte vor allem Fachräume, etwa für Physik und Chemie, betreffen, die häufig keine Außenfenster haben.

Abstimmung läuft

Hessen hingegen sieht die Verantwortung eher vor Ort. „Ob und in welchen Räumen der Unterricht in den einzelnen Schulen nach den Ferien stattfinden kann, entscheiden die Schulen vor Ort selbst“, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden auf Anfrage.

Baden-Württemberg ist nach Angaben einer Sprecherin des Stuttgarter Kultusministeriums derzeit dabei, „in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden (die) Vorgaben zu aktualisieren“. Auch sie betont, dass für bauliche Probleme – und das betrifft den Einbau von Lüftungsanlagen oder Ventilatoren in Fenstern, die die Innenluft nach außen leiten – die Schulträger, also die Städte und Gemeinden, zuständig sind.

Auf die Frage, ob Klassenräume entsprechend ausgestattet werden sollen, heißt es von der Stadt Mannheim: „Solche Installationen sind nicht notwendig, regelmäßiges Lüften ist nach Auffassung der Gesundheitsämter und gemäß der Vorgaben des Landes ausreichend.“ Die Sprecherin betont, dass zumindest an Mannheimer Schulen in fensterlosen Räumen „ausschließlich Frischluftanlagen installiert (sind), die Außenluft zu- und verbrauchte Raumluft abführen“.

Ob das Lüften in der Praxis funktionieren wird, ist derzeit unklar. „Das wird schwierig, wenn die Temperaturen nach unten gehen“, gibt Thorsten Papendick, Vorsitzender des Mannheimer Gesamtelternbeirats, zu bedenken.

