Ferres bekommt Europamedaille

Schauspielerin Veronica Ferres (Bild) darf sich künftig mit der Bayerischen Europamedaille schmücken. Europaminister Florian Herrmann (CSU) wird sie ihr am kommenden Montag verleihen „für besondere Verdienste um den Freistaat Bayern in Europa und der Welt“. Die Medaille wird seit dem Jahr 1990 verliehen. Wer sie bekommt, hat sich nach Ansicht der Staatsregierung um den Freistaat Bayern in einem vereinten Europa verdient gemacht oder zum internationalen Ansehen Bayerns in der Welt beigetragen. Bislang wurden laut Angaben der Münchner Staatskanzlei von gestern 325 Personen gewürdigt. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.05.2019