Festlegung auf Klimaziel

Brüssel.Die Europäische Union wird sich bei den Vereinten Nationen verpflichten, bis 2030 ihren Ausstoß an Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu senken. Dies beschlossen die EU-Umweltminister am Donnerstag in Brüssel. Zudem plädierten sie dafür, diesen Wert auch im EU-Klimagesetz festzuschreiben. Das Gesetz muss aber noch mit dem Europaparlament ausgehandelt werden.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die die Beratungen leitete, begrüßte die Beschlüsse. Das EU-Ziel sei nun „nicht mehr rückgängig zu machen und verbindlich“. Die Europäer zeigten, dass sie das Klimaabkommen von Paris ernst nähmen. „Für das nächste Jahrzehnt bedeutet dies, unser Tempo beim Klimaschutz zu verdoppeln“, erklärte Schulze. „Alle EU-Staaten müssen ihre Anstrengungen verstärken“ – auch Deutschland. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten das neue 55-Prozent-Ziel vorige Woche vereinbart. dpa

