Festnahme von Islamist

Karlsruhe/Berlin.Die Bundesanwaltschaft hat einen 31 Jahre alten Islamisten in Berlin wegen Terrorverdachts festnehmen lassen. Der Mann mit russischer Staatsbürgerschaft soll einen Sprengstoffanschlag geplant haben, teilte die Behörde gestern in Karlsruhe mit. Nach Angaben der Ermittler soll er dieselbe Moschee in Berlin besucht haben, in der auch der Attentäter vom Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, verkehrte.

Die Festnahme des Terrorverdächtigen erfolgte durch Beamte des Bundeskriminalamtes mit Unterstützung der GSG 9 und des Landeskriminalamtes. Sie durchsuchten die Wohnung von Magomed-Ali C. Sie wollten herausfinden, wo der Sprengstoff abgeblieben ist. In den Räumen wurde nichts gefunden. Zugrunde lag ein Haftbefehl vom 9. August. Der Verdächtige soll heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

Die Bundesanwaltschaft verdächtigt den 31-Jährigen, gemeinschaftlich mit dem in Frankreich inhaftierten Clément B. eine schwere staatsgefährdende Gewalttat in Deutschland vorbereitet zu haben. Vorausgegangen waren Ermittlungen französischer Behörden gegen Clément B., der 2017 in Marseille festgenommen worden war. dpa

