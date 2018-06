Festnahmen nach der Wahl

Anzeige

Istanbul.Nach den Wahlen in der Türkei gehen die Behörden weiter gegen angebliche Unterstützer der Gülen-Bewegung in Militär und Polizei vor. Die Festnahme von 138 Soldaten und ehemaligen Polizisten sei gestern angeordnet worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Bereits 66 Personen seien in Gewahrsam. Bei den Verdächtigen handele es sich um Soldaten der Marine, Mitarbeiter der Küstenwache sowie um ehemalige Polizisten. Ankara macht die Bewegung um den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.

Unter dem von Präsident Recep Tayyip Erdogan ausgerufenen Ausnahmezustand wurden Zehntausende verhaftet. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) forderte die Aufhebung des Ausnahmezustands. Das wäre ein erster Schritt, um auch den 47 Prozent der Türken, die für andere Präsidentschaftskandidaten gestimmt hätten, zu zeigen, dass Erdogan der Präsident der gesamten Bevölkerung sei „und ihre Rechte beschützen möchte“. dpa