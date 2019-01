Festnahmen vor Putin-Treffen

Moskau.Mehrere Demonstranten sind in Moskau unmittelbar vor dem Treffen von Präsident Wladimir Putin und dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe festgenommen worden. Die Protestaktion gestern vor der japanischen Botschaft richtete sich gegen mögliche Pläne, die im Zweiten Weltkrieg besetzte Inselgruppe der Kurilen an Japan zurückzugeben. Mehrere Menschen, darunter ein Abgeordneter der Kommunisten, seien in Gewahrsam genommen worden, meldete die Agentur Tass.

Putin wollte Abe in Moskau zu Gesprächen im Kreml empfangen. Im jahrzehntelangen russisch-japanischen Streit um die Kurilen-Inseln hatte sich in den vergangenen Wochen eine Annäherung angedeutet. Die südlichen Kurilen waren 1945 zum Ende des Zweiten Weltkrieges von der damaligen Sowjetunion besetzt worden, Japan verlangt sie zurück. Deshalb gibt es auch nach fast 75 Jahren keinen Friedensvertrag zwischen Moskau und Tokio. dpa

