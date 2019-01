Feuerwehr fehlen die Frauen

Rhein-Neckar.Feuerwehrmann – schon der Name sagt es deutlich: Der Beruf ist eine männliche Angelegenheit. Auch Ausländer sucht man in den Reihen der Feuerwehr oft vergeblich. Ein vom Bundesforschungsministerium gefördertes Projekt an der Universität Paderborn untersucht nun, welche positiven Effekte eine Durchmischung von Einsatztruppen haben kann.

Doch einige Formulierungen in der zugehörigen

...