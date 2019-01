Finanzplatz Frankfurt profitiert

Frankfurt.Keine Aufregung an der Börse, dennoch sind Banker wie Börsianer am Finanzplatz Frankfurt nicht erfreut über die deutliche Abfuhr für den Brexit-Vertrag und Premierministerin Theresa May im britischen Parlament.

Deutsche Bank und Commerzbank legten gestern im Deutschen Aktienindex Dax gegen den Trend um mehr als drei sowie zwei Prozent zu – auch wegen des Brexit-Votums.

Frankfurt, davon waren heimische Banker und Beobachter der Finanzszene schon im vergangenen Jahr überzeugt, profitiere bereits jetzt vom Brexit. Das lesen manche einfach daran ab, dass sich an fast jeder Ecke im Bankenviertel Baukräne drehen und reihenweise neue Büro-Türme entstehen, oft in Verbindung mit Appartements. 45 Banken haben bei der Finanzaufsicht BaFin und der Europäischen Zentralbank (EZB) um eine Lizenz für EU-Geschäfte von Frankfurt aus nachgefragt. Oder für die Ausweitung ihrer Tätigkeit am Main, sagt Felix Hufeld, Präsident der Finanzaufsicht BaFin. Es sind wohl vor allem US- und japanische Geldhäuser.

Rund 5000 Stellen mehr

„Mindestens 5400“ neue Arbeitsplätze erwartet Wirtschaftsdezernent Markus Frank durch die Verlagerung von Aktivitäten von Banken und Finanzdienstleistern von der Themse an den Main. Von 10 000 spricht sogar Frankfurt Main Finance. Bei den Auslandsbanken ist man zurückhaltend. Verbandschef Winter schätzt den Brexit-Zulauf auf etwa 5000 Jobs – in ganz Deutschland. Harte Zahlen gibt es nicht.

Es mag zwar bei vielen Instituten Umzugspläne geben, aber nicht alle betroffene Beschäftigte wollen nach Frankfurt kommen. „Die maximale Akzeptanzquote liegt bei etwa 30 Prozent“, sagt Verbandschef Stefan Winter. Immer noch betrachten in London ansässige Banker Frankfurt offensichtlich als provinziell.

Steigende Mieten

Andererseits berichten Immobilienfirmen von Rekordinvestitionen in Gewerbeimmobilien im vergangenen Jahr in Frankfurt. 61,5 Milliarden Euro seien es gewesen, sagt Piotr Bienkowski, Chef von BNP Paribas Real Estate Deutschland.

Fast 30 Milliarden flossen in Bürotürme. Die Spitzenmiete ist auf rund 40 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Auch bei Wohnungen boomt es. Teils möblierte Einheiten werden zu stolzen Quadratmeterpreisen von 6000 Euro angeboten. Insider nennen sogar bis zu 14 000 Euro. Freilich: Der Brexit sei nur ein Faktor, sagen Experten. Sie rechnen mit gebremsten Käufen von Gewerbe- und Büro-Immobilien in diesem Jahr. Nicht wegen der Brexit-Unsicherheit. Sondern weil interessante und lukrative Objekte fehlen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019