„Fit für neue Amtszeit“

Washington.Das Weiße Haus hat Spekulationen über den Gesundheitszustand von Donald Trump zurückgewiesen, nachdem ein Krankenhausbesuch des Präsidenten neue Aufmerksamkeit durch ein Buch bekam. Trumps Leibarzt Sean Conley erklärte, Trump habe keinen Schlaganfall oder akute Störungen des Herz-Kreislauf-Systems gehabt und sei auch nicht darauf untersucht worden. Er gehe nach wie vor davon aus, dass Trump fit genug für die Präsidentschaft sei. Es blieb unklar, warum der Arzt zu diesen Erkrankungen Stellung nahm.

Ein Reporter der „New York Times“, Michael S. Schmidt, erwähnte in seinem am Dienstag erschienenen Buch „Donald Trump v. The United States“, dass Trump im November an einem Samstag überraschend in ein Krankenhaus gefahren sei. Vize-Präsident Mike Pence sei in Bereitschaft versetzt worden, zeitweise die Amtsgeschäfte zu übernehmen, wenn Trump in Vollnarkose versetzt werden sollte. Das sei am Ende nicht nötig gewesen und der Grund des Besuchs sei ein Mysterium geblieben. dpa

